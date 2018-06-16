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Карта безопасности на воде. Статистика ухудшилась
17.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Вчера, 16 июня, вечером в Мостовском районе в реке Неман вблизи деревни Рыбаки во время совместного рейда сотрудников МЧС, РОВД, а также работников ОСВОД было обнаружено тело утонувшего мужчины.
Как сообщил начальник водолазно-спасательной службы Гродненской ОСВОД Юрий Костевич, им оказался 62-летний житель одной из деревень Мостовского района. Он ушел из дома 10 июня — до вчерашнего дня не было известно, где находится. По факту утопления проводится проверка.
С начала года в реках и водоемах области утонуло 25 человек. 20 человек, терпящих бедствие на воде, спасены.
За аналогичный период прошлого года было 12 утонувших и 18 спасенных.
В области действует десять спасательных станций и 17 постов.
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Вчера, 16 июня, вечером в Мостовском районе в реке Неман вблизи деревни Рыбаки во время совместного рейда сотрудников МЧС, РОВД, а также работников ОСВОД было...
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