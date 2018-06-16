Карта безопасности на воде. Статистика ухудшилась





Вчера, 16 июня, вечером в Мостовском районе в реке Неман вблизи деревни Рыбаки во время совместного рейда сотрудников МЧС, РОВД, а также работников ОСВОД было обнаружено тело утонувшего мужчины.

Как сообщил начальник водолазно-спасательной службы Гродненской ОСВОД Юрий Костевич, им оказался 62-летний житель одной из деревень Мостовского района. Он ушел из дома 10 июня — до вчерашнего дня не было известно, где находится. По факту утопления проводится проверка.

С начала года в реках и водоемах области утонуло 25 человек. 20 человек, терпящих бедствие на воде, спасены.

За аналогичный период прошлого года было 12 утонувших и 18 спасенных.

В области действует десять спасательных станций и 17 постов.



