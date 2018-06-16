|
Когда предают тех, кого приручили. Гродненский Хатико уже год приходит туда, где был дом
Новости Беларуси. Когда становишься свидетелем, как человек в очередной раз отказывается отвечать за того, кого приручил, накатывает безнадежность. Но потом появляется безудержное желание сделать всё, чтобы отыскать выход.
Вместе с Галиной Буро давайте найдем дом для того, кто до сих пор остается верным другом своих хозяев.
Алеся Паршина, как и все владельцы собак в округе, стала жалеть и подкармливать бездомного пса. Удивительно, но каждый вечер он, будто по часам, ровно в 7 прибегает на это место выгула домашних питомцев.
Алеся Паршина, житель Гродно:
Местные жители дали дворняге кличку Джек, но в отличие от стихов Маршака, он не построил дом, а его лишился. Еще год назад у собаки был хозяин и своя будка в деревне Белые Росы (кстати, где снимали одноименный фильм). Со временем деревня вошла в состав города, и старые дома пошли под снос. Хозяева переехали в новую квартиру, Джека с собой не взяли.
Галина Буро, корреспондент:
Татьяна Аплевич, житель Гродно:
Татьяна Аплевич заприметила рыжую дворнягу сразу – ее маршрут на работу через бывшую деревню Белые Росы. Собака практически год каждый день сидела на месте снесенного дома. Провожала прохожих взглядом, всматривалась в лица пассажиров автобусов, словно надеялась, что хозяин за ней вот-вот вернется.
Джек и сейчас периодически бегает к снесенным домам, но там уже растут новые многоэтажки. А несколько месяцев назад собаку кто-то сильно избил.
Анна Лукашук, житель Гродно:
Это история – во всех смыслах – преданного сердца. Но местные жители верят в счастливое продолжение: найдется человек, который будет достоин такой беззаветной любви и верности собаки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда становишься свидетелем, как человек в очередной раз отказывается отвечать за того, кого приручил, накатывает безнадежность. Но потом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)