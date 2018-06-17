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Фестиваль красок «Colour Fest », концерты и другие праздничные мероприятия 23 июня

18.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Программа  праздничных мероприятий, посвященных Дню  освобождения

Горецкого района от немецко – фашистских захватчиков   22 — 23 июня 2018г.

 п/п Мероприятие Время

проведения

 Место проведения

22 июня
1. Молодежный велопробег

«Дорогами  освободителей»

 10.00 Горки – Ректа – Сава – Рудковщина – Овсянка – Панкратовка – Горки

23 июня

 
2. Детский  праздничный концерт «Любимый город детям улыбнётся» 10.00 — 11.30 детский парк
3. Акция «Добрые пожелания моему городу» 10.00 детский парк
4.  Представление “Старик и Дракон”  детской студии батлеечных кукол “Диво” 11.00

12.00

13.00

 ГУО «Детская школа искусств и художественных ремесел г. Горки»
5. Акция БРСМ «Я люблю Горки» 11.00 — 12.00 ул. Якубовского
6. Турниры, посвященные Дню города:

— по мини-футболу,

 — по большому теннису

 11.00 городской

стадион
7. Детская игровая программа

«Вместе весело играть»

 12.00 -13.00 детский парк
8. Демонстрация художественного фильма «Вот это любовь!» 12.00 кинотеатр «Криница»
9. Конкурс детских рисунков «Тебе, мой город, посвящаю» 13.00 -14.00 детский парк
10. Детская дискотека

«Танцуй и веселись»

 15.00 — 16.00 детский парк
11. Награждение победителей районного конкурса молодых талантов «Слаўлю цябе, Горацкі край»

 

 16.00 амфитеатр

 
12. Фестиваль красок «Colour Fest » 16.00 — 19.00 амфитеатр

 
13. Работа праздничных торговых рядов 10.00-20.00 ул. Якубовского
14. Фестиваль Академии ФК «Динамо — Брест» по отбору лучших молодых игроков 11.00-17.00 городской

стадион
15. Фотовыставка «История Горок в фотографиях»

 

Литературная выставка “На родных Горацкіх прасторах”;

 

Игровая площадка белорусских игр «Вёсачка гульняў »;

 

Мастер-классы по  ремеслам “Горацкая майстэрня”;

 

Выставка – ярмарка изделий ДПИ “Перезвон талантов”;

 

Спортивно-игровая площадка

 

Пожарно-спортивная  площадка

 10.00-16.00 ул. Куйбышева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Якубовского
16. Праздничный концерт «Поздравляем тебя, наш город любимый»

 

 14.00 — 15.00 ул. Якубовского
17. Концертная программа «Таланты нашего села – тебе, мой город посвящаю»  народного вокального ансамбля “Овсяница” 15.00 -16.00 ул. Якубовского
18. Концертная программа

«Тебе пою, родной мой город» солистки районного Центра культуры Надежды Курбасовой 

 16.00 — 17.00 ул. Якубовского
19. Эстрадный концерт

«Лучший город на земле»

 17.00 -19.00 ул. Якубовского
20. Молодежная дискотека 20.00-23.00 площадь

ДК БГСХА
 
Теги: Брест
 
 
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Программа  праздничных мероприятий, посвященных Дню  освобождения Горецкого района от немецко – фашистских захватчиков   22 — 23 июня 2018г.  п/п Мероприятие Время...
 
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