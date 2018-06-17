Фестиваль красок «Colour Fest », концерты и другие праздничные мероприятия 23 июня

| п/п
|Мероприятие
|Время
проведения
|Место проведения
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22 июня
|1.
|Молодежный велопробег
«Дорогами освободителей»
|10.00
|Горки – Ректа – Сава – Рудковщина – Овсянка – Панкратовка – Горки
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23 июня
|2.
|Детский праздничный концерт «Любимый город детям улыбнётся»
|10.00 — 11.30
|детский парк
|3.
|Акция «Добрые пожелания моему городу»
|10.00
|детский парк
|4.
| Представление “Старик и Дракон” детской студии батлеечных кукол “Диво”
|11.00
12.00
13.00
|ГУО «Детская школа искусств и художественных ремесел г. Горки»
|5.
|Акция БРСМ «Я люблю Горки»
|11.00 — 12.00
|ул. Якубовского
|6.
|Турниры, посвященные Дню города:
— по мини-футболу,
— по большому теннису
|11.00
|городской
стадион
|7.
|Детская игровая программа
«Вместе весело играть»
|12.00 -13.00
|детский парк
|8.
|Демонстрация художественного фильма «Вот это любовь!»
|12.00
|кинотеатр «Криница»
|9.
|Конкурс детских рисунков «Тебе, мой город, посвящаю»
|13.00 -14.00
|детский парк
|10.
|Детская дискотека
«Танцуй и веселись»
|15.00 — 16.00
|детский парк
|11.
|Награждение победителей районного конкурса молодых талантов «Слаўлю цябе, Горацкі край»
|16.00
|амфитеатр
|12.
|Фестиваль красок «Colour Fest »
|16.00 — 19.00
|амфитеатр
|13.
|Работа праздничных торговых рядов
|10.00-20.00
|ул. Якубовского
|14.
|Фестиваль Академии ФК «Динамо — Брест» по отбору лучших молодых игроков
|11.00-17.00
|городской
стадион
|15.
|Фотовыставка «История Горок в фотографиях»
Литературная выставка “На родных Горацкіх прасторах”;
Игровая площадка белорусских игр «Вёсачка гульняў »;
Мастер-классы по ремеслам “Горацкая майстэрня”;
Выставка – ярмарка изделий ДПИ “Перезвон талантов”;
Спортивно-игровая площадка
Пожарно-спортивная площадка
|10.00-16.00
|ул. Куйбышева
ул. Якубовского
|16.
|Праздничный концерт «Поздравляем тебя, наш город любимый»
|14.00 — 15.00
|ул. Якубовского
|17.
|Концертная программа «Таланты нашего села – тебе, мой город посвящаю» народного вокального ансамбля “Овсяница”
|15.00 -16.00
|ул. Якубовского
|18.
|Концертная программа
«Тебе пою, родной мой город» солистки районного Центра культуры Надежды Курбасовой
|16.00 — 17.00
|ул. Якубовского
|19.
|Эстрадный концерт
«Лучший город на земле»
|17.00 -19.00
|ул. Якубовского
|20.
|Молодежная дискотека
|20.00-23.00
|площадь
ДК БГСХА