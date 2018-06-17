19 июня состоится сессия Дзержинского районного Совета депутатов

19 июня 2018 года в 9.00 состоится очередная сессия Дзержинского районного Совета депутатов 28-го созыва.
19 июня 2018 года в 9.00 состоится очередная сессия Дзержинского районного Совета депутатов 28-го созыва по адресу: г. Дзержинск, пл. Дзержинского,1 (райисполком, каб.214).
Основной вопрос повестки дня: "о реализации кадровой политики в Дзержинском районе".
На сессию приглашаются: депутаты райсовета, члены исполкома, начальники управлений, отделов райисполкома, председатели сельских и Фанипольского городского Советов депутатов.