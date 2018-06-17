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ЧМ-2018 по футболу: Бельгия обыграла Панаму
Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между национальными командами Бельгии и Панамы закончился в пользу бельгийцев.
Голы:
Дрис Мертенс (47 минута) 1:0; Ромелу Лукаку (69 минута) 2:0; Ромелу Лукаку (75 минута) 3:0.
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Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между национальными командами Бельгии и Панамы закончился в пользу бельгийцев.
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