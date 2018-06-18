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Фото дня. Вратарь Туниса часто симулировал, но на ЧМ он сразу же получил настоящую травму

18.06.2018 23:41 — Разное | Tut.by  
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Вратарь сборной Туниса Муэз Ассен прославился, как известный симулянт, еще до начала чемпионата мира по футболу. Впрочем, на подобное поведение у него была особая причина.

Большинство его партнеров по команде соблюдали пост во время Рамадана. Они могли есть и пить только после заката. Все остальное время воздерживались от принятия пищи. Во время матчей с Турцией и Португалией, как только солнце пряталось за горизонтом, Муэз делал вид, что ему нужна медицинская помощь, чтобы футболисты сборной Туниса могли подкрепиться. Каждый раз трюк приносил результат и позволял команде сравнять счет.

Злая ирония заключается в том, что в матче с Англией Муэз, сделавший на первых минутах несколько впечатляющих сэйвов, получил реальную травму. Сначала он продолжил игру, но, отразив в падении удар Стоунза, рухнул на землю и долго не мог подняться. Ассен травмировал плечо и покинул поле уже на 11-й минуте матча.

За пропущенным на последних минутах голом своей команды Муэз наблюдал со скамейки запасных с лангеткой на руке.


Фото: Reuters
 
 
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Вратарь сборной Туниса Муэз Ассен прославился, как известный симулянт, еще до начала чемпионата мира по футболу. Впрочем, на подобное поведение у него была особая...
 
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