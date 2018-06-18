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Фото дня. Вратарь Туниса часто симулировал, но на ЧМ он сразу же получил настоящую травму
Вратарь сборной Туниса Муэз Ассен прославился, как известный симулянт, еще до начала чемпионата мира по футболу. Впрочем, на подобное поведение у него была особая причина.
Большинство его партнеров по команде соблюдали пост во время Рамадана. Они могли есть и пить только после заката. Все остальное время воздерживались от принятия пищи. Во время матчей с Турцией и Португалией, как только солнце пряталось за горизонтом, Муэз делал вид, что ему нужна медицинская помощь, чтобы футболисты сборной Туниса могли подкрепиться. Каждый раз трюк приносил результат и позволял команде сравнять счет.
Злая ирония заключается в том, что в матче с Англией Муэз, сделавший на первых минутах несколько впечатляющих сэйвов, получил реальную травму. Сначала он продолжил игру, но, отразив в падении удар Стоунза, рухнул на землю и долго не мог подняться. Ассен травмировал плечо и покинул поле уже на 11-й минуте матча.
За пропущенным на последних минутах голом своей команды Муэз наблюдал со скамейки запасных с лангеткой на руке.
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Вратарь сборной Туниса Муэз Ассен прославился, как известный симулянт, еще до начала чемпионата мира по футболу. Впрочем, на подобное поведение у него была особая...
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