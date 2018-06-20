29 металлических контейнеров и 87 металлических катушек обнаружили Гомельские таможенники в автомобиле из Румынии

При проведении таможенного досмотра грузового отсека транспортного средства Mercedes гомельские таможенники обнаружили 116 металлических контейнеров и катушек, не заявленных в товаросопроводительных документах.

Автомобиль с товаром «металлические контейнеры, металлические катушки» прибыл из Румынии в ведомственный пункт таможенного оформления «Жлобин-металлургический».





Фактическое количество перемещаемого товара не соответствовало указанному в документах: 29 металлических контейнеров и 87 металлических катушек перемещалось сверх заявленного. Общая стоимость товаров, незадекларированных в установленном порядке, превысила 100 тысяч белорусских рублей.

По факту нарушения таможенного законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в отношении перевозчика в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.

По материалам Гомельской таможни