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Срок "безвиза" через аэропорт "Минск" может быть увеличен до 15 дней

21.06.2018 19:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Срок "безвиза" через аэропорт "Минск" может быть увеличен до 15 дней
Фото из открытых источников

Вопрос увеличения срока безвизового въезда через Национальный аэропорт Минск прорабатывается, сообщил заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий ГРИЦЕВИЧ.

 "Работа по продлению срока безвизового пребывания туристов, въезжающих в Беларусь через Национальный аэропорт "Минск", проводится. Думаю, что до конца года мы увидим результаты", - сказал Виталий Грицевич. О том, сколько дней туристы смогут находиться в стране без визы, пока не говорится, пишет БЕЛТА.

Срок "безвиза" через аэропорт "Минск" может быть увеличен до 15 дней
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 "С точки зрения увеличения туристического потока интересно увеличение срока до 15 дней, чтобы загрузить наши санатории", - отметил представитель Минспорта.

Всего с начала действия безвизового режима Беларусь через Национальный аэропорт "Минск" посетили около 120 тыс. туристов. Чаще всего такой возможностью пользовались гости из Германии, Польши, Италии, Великобритании и США. "Отмечается рост пассажиропотока примерно на 22%", - добавил Виталий Грицевич.

Как сообщалось, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.
 

 
Теги: Минск
 
 
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"С точки зрения увеличения туристического потока интересно увеличение срока до 15 дней, чтобы загрузить наши санатории", - отметил представитель Минспорта.
 
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