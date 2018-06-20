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«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

21.06.2018 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня «Динамо» – действительно стадион, ни в чем не уступающий современным спортивным аренам,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Кстати, внутри спортивной «чаши» позаботились и о том, чтобы в моменты колоссальных нагрузок на трибунах всегда была мобильная связь. Специалисты установили более 30 стадионных антенн, расположенных под куполом, и более 260 в помещениях. И вот впечатления гостей и участников сегодняшней церемонии. Их оценки.

Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по летней атлетике (2004 г.):
Когда я начинала свой олимпийский путь, то тренировалась совсем в других условиях. Хочется сказать нашему молодому поколению, чтобы они ценили и берегли то, что для них делают. Это очень круто – иметь такой стадион.

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Игорь Ковалевич, главный тренер футбольного клуба «Неман»:
Мы на правильном пути. Не хватало стадиона в Беларуси. То, что сделано, это очень здорово.

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Сергей Хмельков, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта:
Помню, когда был ребенком, папа брал меня на футбольные матчи минского «Динамо». Конечно, впечатления хорошие. Слов нет. В сравнение с тем, что было раньше, мы видим современную арену. Настоящим болельщикам она действительно радует душу.

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Николай Ананьев, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Великолепное сооружение. Это новый стадион. Впечатляет. Думаю, что на нем будет установлено много рекордов, здесь побывают множество сотен тысяч зрителей. Успехов.

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

 
 
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Новости Беларуси. Сегодня «Динамо» – действительно стадион, ни в чем не уступающий современным спортивным аренам,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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