|
«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»
Новости Беларуси. Сегодня «Динамо» – действительно стадион, ни в чем не уступающий современным спортивным аренам,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, внутри спортивной «чаши» позаботились и о том, чтобы в моменты колоссальных нагрузок на трибунах всегда была мобильная связь. Специалисты установили более 30 стадионных антенн, расположенных под куполом, и более 260 в помещениях. И вот впечатления гостей и участников сегодняшней церемонии. Их оценки.
Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по летней атлетике (2004 г.):
Игорь Ковалевич, главный тренер футбольного клуба «Неман»:
Сергей Хмельков, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта:
Николай Ананьев, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»
Новости Беларуси. Сегодня «Динамо» – действительно стадион, ни в чем не уступающий современным спортивным аренам,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)