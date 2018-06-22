Памятник великану открыли в День города в Витебске

Витебску исполнилось 1044 года. В честь праздника здесь открыли памятник обычному горожанину. Вот только роста он был необычного – 2 метра 85 сантиметров. Белорус прославился как самый высокий человек в мире.

Сотни людей пришли на открытие монумента. Больше ста лет назад вот так же: одно лишь появление Фёдора Махнова вызывало аншлаг. Обычный крестьянин из-под Витебска гастролировал с цирком по всей планете. Скульптуру сделали в полный рост, с цилиндром – итого больше трёх метров.

В центре Витебска сегодня большая концентрация именно высоких людей. В День города здесь прошёл традиционный конкурс великанов. Догнать знаменитого земляка пока никто не смог. В необычный рейс отправился и местный трамвай: 120 лет назад в областном центре появился этот вид общественного транспорта. Концерты, фестивали, конкурсы в городе – все выходные.