ЧМ-2018: Саудовская Аравия упрямо добилась победы над сборной Египта

Это был последний шанс для команд громко хлопнуть дверью перед выходом с «мундиаля». Единственный гол Салаха не помог египтянам – 2:1. Победа за сборной Саудовской Аравии.

«Зелёные соколы» сравняли счёт (Аль-Фаридж) после весьма неоднозначного пенальти. «Фараоны» не давали расслабиться соперникам, а те держали себя в ритме и старания принесли результат. На последних секундах добавленного времени Аль-Давсари удачно попал в дальний угол.

Не помог египятнам «фараон» Салах, они покидают чемпионат мира без единого набранного очка. Третье место в группе – у сборной Саудовской Аравии.