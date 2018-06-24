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ЧМ-2018: Саудовская Аравия упрямо добилась победы над сборной Египта
Это был последний шанс для команд громко хлопнуть дверью перед выходом с «мундиаля». Единственный гол Салаха не помог египтянам – 2:1. Победа за сборной Саудовской Аравии.
«Зелёные соколы» сравняли счёт (Аль-Фаридж) после весьма неоднозначного пенальти. «Фараоны» не давали расслабиться соперникам, а те держали себя в ритме и старания принесли результат. На последних секундах добавленного времени Аль-Давсари удачно попал в дальний угол.
Не помог египятнам «фараон» Салах, они покидают чемпионат мира без единого набранного очка. Третье место в группе – у сборной Саудовской Аравии.
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Это был последний шанс для команд громко хлопнуть дверью перед выходом с «мундиаля». Единственный гол Салаха не помог египтянам – 2:1. Победа за сборной Саудовской...
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