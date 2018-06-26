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В деревне Робцы случился пожар
27.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
В субботу 23 июня в деревне Робцы Дрибинского района случился пожар. Предварительно – из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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В субботу 23 июня в деревне Робцы Дрибинского района случился пожар. Предварительно – из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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