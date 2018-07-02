«Беларусь. На пути к Независимости». XX век в судьбе нашей страны: БНР, БССР, Республика Беларусь

«…на Немиге снопы стелют из голов, бьют цепами булатными…» – это из «Слова о полку Игореве» про битву на Немиге. Собственно, с этим событием и связано первое летописное упоминание Минска. Своё название он получил по имени ещё одной речушки Меня (от индоевропейского «мен» – маленький). Однако среди всех белорусских городов роль Минску была уготована самая большая. Правда, связано это в большей степени с событиями века ХХ-го. В рубрике «Беларусь. На пути к Независимости» – то, о чём вы наверняка не знали.

После революции в Минске – небывалое воодушевление. Царская Россия больше не тюрьма народов – Ленин пообещал нациям право на самоопределение. Спустя века «в составе кого-то» белорусы получают шанс организовать своё независимое государство. Каким ему быть? Об этом спорят почти 2 тысячи делегатов первого Всебелорусского съезда в городском театре. Сейчас это Купаловский.

Первым делом они пытаются организовать управление краем. Вот только штука в том, что здесь уже, фактически, управляли большевики и делиться властью не желали: 17 декабря здание театра окружено красногвардейцами, организаторы арестованы, съезд распущен.

Однако буквально через месяц сюда докатывается уже немецкое наступление и большевики уходят. Делегаты съезда собираются вновь и выбирают Раду Всебелорусского съезда (считай парламент) и правительство. Правда, и пришедшие сюда немцы таковыми их не считают. Вот черта белорусов: даже в таких непростых условиях они пытаются отстоять право жить так, как хотят.

У некоторых белорусов 25 марта принято приходить вот в эту чебуречную по адресу Володарского, 9. Дело в том, что в этот день в 1918 году в этом здании (правда, не на первом, а на третьем этаже, там где балконы) была объявлена независимость Белорусской Народной Республики. Это государство просуществовало меньше года. Каким оно было? И каким оно могло стать?

Кое-какие ответы есть в сохранившихся документах. БНР – демократическая страна: объявлялась свобода слова, печати, собраний, союзов, совести, гарантировалась неприкосновенность личности и жилья. Открываются белорусские школы, издаётся первая грамматика на белорусском языке под редакцией Бронислава Тарашкевича – «тарашкевіца». Но большевики возвращаются и всё это сворачивают.

Поначалу при советах об отдельном белорусском государстве и речи не было – в Царской России был «Западный край». Соответственно теперь здесь «Западная Коммуна» – и точка. Однако белорусы сумели настоять на своём. В истории даже сохранилась резолюция Иосифа Сталина: «по многим соображениям ЦК партии согласилось с белорусами в вопросе образования Белорусской социалистической республики». Практически сразу же после этого провозглашена Советская Социалистическая Республика Беларусь (ССРБ). Но в историю она вошла почти в таком же виде, но с другим порядком слов – БССР. «Белорусская» всё же на первом месте.

27 июля 1990-го Верховный совет БССР принимает исторический документ – «Декларацию о государственном суверенитете». Но де-факто настоящая, независимая история Беларуси начинается лишь через год в 1991-м. А уже в 1994-м в стране избран первый Президент – Александр Лукашенко.