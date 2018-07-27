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«Мы поднимались постепенно вверх»: сборная Беларуси по вертолётному спорту завоевала серебро на ЧМ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по вертолетному спорту завоевала серебряную медаль на домашнем чемпионате мира в общекомандном зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уступили наши ребята лишь пилотам из России – абсолютным чемпионам прошлых мундиалей. Бронза у польских пилотов. Нынешний чемпионат стал самым успешным для вертолетчиков за всю историю суверенной Беларуси. За награды семь отечественных экипажей сражались с соперниками из России, Украины, Австрии, Китая, Польши и Германии.
Напоминаем: наша страна впервые принимала на своей земле мировое первенство по вертолетному спорту.
Антон Данченко и Алексей Молчанский, пилоты сборной Беларуси по вертолетному спорту:
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по вертолетному спорту завоевала серебряную медаль на домашнем чемпионате мира в общекомандном зачете, сообщили в программе...
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