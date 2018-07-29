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На уборке – молодежь
30.07.2018 — Разное | Свислочская газета
Трудится молодежь на зерносушильном комплексе посменно. Занята на уборке территории, перелопачивании зерна и подкидке его при погрузке. Свою работу знает. Ведь большинство новодворских студотрядовцев приходят в хозяйство в летнее время не в первый раз.
В числе постоянных помощников сельхозпредприятия – Антон Савко. Подрабатывать на каникулах начал еще со школьной скамьи. Сегодня, будучи студентом Гродненского государственного медицинского университета, в горячую пору уборки он снова на зерносушилке. Милена Панотчик приехала на каникулы к бабушке из Бреста. Чтобы не терять время попусту, записалась в студотряд. Возможностью заработать воспользовалась и Анастасия Басак, она трудится уже второе лето.
«Хозяйство заинтересовано в сезонных рабочих, особенно на период жатвы, – отмечает весовщик зерносклада УСП «Новый Двор-Агро» Татьяна Карпук. – Ребята-студотрядовцы в основном из местных. Мы их хорошо знаем и воспринимаем как коллег. Трудятся они добросовестно, с самоотдачей и молодежным энтузиазмом. Мы рады иметь таких помощников».
Наталья ТУРКО.
Фото Татьяны КОВАЛЬЧУК.
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В середине июля в УСП «Новый Двор-Агро» приступил к работе студотряд. Более двух десятков молодых людей – ощутимая помощь хозяйству в период уборочной кампании.
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