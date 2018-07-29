Осторожно:подделка отечественных товаров!



Слово “контрафакция” происходит от французского слова “соntrеfасоn” — “ложные товары; воспроизведение (репродуцирование) мошенническим путем произведений литературы, искусства, денег, а также промышленных товаров”. Белорусский потребитель чаще всего ассоциирует данное понятие со словом “подделка”. В последние годы жертвами подделок стали целые отрасли, специализирующиеся на производстве продукции повышенного спроса: товаров широкого потребления, алкогольных напитков, табачных изделий, лекарственных препаратов, автозапчастей. Среди нарушений в области промышленной собственности, которые относятся к контрафакции, на первом месте стоит производство товаров, маркированных товарными знаками известных производителей, но на самом деле не имеющих к ним отношения.

Контрафактные товары следуют за коммерческим успехом предприятия: нет смысла подделывать то, что никому не известно и не пользуется спросом. Поэтому очень часто подделывается продукция Rееbоk, Lеvi’s, Nikе, Аdidаs и Нugо Воss. У нас пока “удостоено” вниманием фальсификаторов только СП ЗАО “Милавица”, поскольку его изделия давно приобрели известность за пределами республики, а товарный знак “МILАVIТSА” даже признан в Республике Беларусь общеизвестным.

Последствия приобретения поддельных товаров для потребителей бывают самые разные — от огорчения за неудачную покупку и испорченного настроения, к примеру, из-за развалившихся через две недели “фирменных” кроссовок до нанесения вреда здоровью человека от поддельного лекарства.

Кроме того, вследствие недобросовестного использования чужого товарного знака происходит необоснованное формирование и поддержание потребительского интереса к продукту, производимому или реализуемому нарушителем. Последний, используя чужой товарный знак, обеспечивает лучший сбыт своей продукции. Обычно такая продукция производится кустарным способом, без дополнительных затрат на рекламу, дорогостоящее оборудование и качественное сырье, в результате чего она может быть на несколько порядков дешевле оригинальной. Соответственно ниже и ее качество.

В результате происходит уменьшение спроса на оригинальные товары и даже частичное их вытеснение с рынка дешевыми подделками. Владелец товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды в связи с невозможностью продать оригинальный товар в объеме, который имелся бы при отсутствии на рынке контрафактного товара, наносится ущерб деловой репутации производителя, поскольку низкое качество подделок может создавать у потребителя негативное отношение к оригинальным знаку, которым маркируется такой товар.

Хотелось бы обратить внимание на то, что нарушителями могут быть признаны не только те, кто производит контрафактный товар, но и те, кто его распространяет.

Необходимо также отметить, что применение правовых мер защиты требует прежде всего планирования фирмой-правообладателем стратегии борьбы с контрафактной продукцией. Следует сделать разумный выбор между преследованием мелких розничных продавцов или крупных производителей и импортеров контрафактных товаров. Опыт фирм, чья продукция неоднократно подвергалась подделке, показывает, что подход должен быть сбалансированным. С одной стороны, незаконную деятельность розничных продавцов поддельной продукцией легче выявить и пресечь. Если систематически проводить мероприятия по выявлению фактов торговли поддельной продукцией, это создаст определенное психологическое давление на продавцов, отобъет у них охоту предлагать подделки. С другой стороны, пресечение деятельности производителя контрафактных товаров или крупного оптового поставщика позволяет в ходе одной операции перекрыть канал поставки подделок на рынок. Тогда и дальнейшие проверочные мероприятия не понадобятся. Конечно, второй путь сложнее, но в случае выявления виновника результаты гораздо эффективнее.

Почему же контрафактная продукция пользуется таким спросом и раскупается гораздо быстрее, чем оригинальная? Основной предпосылкой для этого на территории бывшего Советского Союза является низкий уровень доходов населения. Кроме того, широкое развитие внемагазинных форм торговли, недостаточная профессиональная подготовка большинства предпринимателей, наличие многочисленных торговых посредников, низкий уровень потребительской грамотности большинства покупателей содействуют тому, что в настоящее время торговля без контрафактной продукции просто немыслима.

Противодействовать потоку контрафакта можно при наличии организаций, защищающих интересы правообладателей. Требуются специальные гражданские институты, подготовленные сотрудники правоохранительных и судебных органов, готовых профессионально решать все вопросы, касающиеся охраны прав владельцев интеллектуальной собственности.

Опыт экономически развитых стран показывает, что искоренить контрафакцию практически невозможно, но многое можно сделать для подавления этой деятельности в ее самых вопиющих формах, в основном заметных на уличных прилавках и открытых рынках.

Эффективное противодействие распространению контрафактной продукции со стороны заинтересованных сторон, и в первую очередь самих правообладателей, дало бы возможность предпринимателям эффективнее продвигать свой товар на рынок, а потребителям — не бояться потерять здоровье или просто испортить настроение из-за пользования поддельной продукцией.

В данном направлении на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных, профилактических и иных мероприятий сотрудниками ОВД Костюковичского районного исполнительного комитета.

Владислав Кравченко, старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Костюковичского РОВД

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Осторожно:подделка отечественных товаров! Слово “контрафакция” происходит от французского слова “соntrеfасоn” — “ложные товары; воспроизведение (репродуцирование) мошенническим путем произведений...