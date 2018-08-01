В Ляховичах спасатели достали из реки трех аистят

В Ляховичах спасатели достали из реки Ведьма трех аистят, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.



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В дежурную часть РОЧС сегодня около 10.00 обратилась местная жительница. Переходя через мост, она увидела в реке ослабших птенцов аиста. По всей видимости, птицы запутались в тине и самостоятельно выбраться на сушу у них не получалось.

На место выехали сотрудники МЧС. Они достали из воды выбившихся из сил аистят и передали их в ветеринарную лечебницу. Пернатые уже оклемались, видимых повреждений у них не обнаружено.