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В Ляховичах спасатели достали из реки трех аистят
02.08.2018 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
В Ляховичах спасатели достали из реки Ведьма трех аистят, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
В дежурную часть РОЧС сегодня около 10.00 обратилась местная жительница. Переходя через мост, она увидела в реке ослабших птенцов аиста. По всей видимости, птицы запутались в тине и самостоятельно выбраться на сушу у них не получалось.
На место выехали сотрудники МЧС. Они достали из воды выбившихся из сил аистят и передали их в ветеринарную лечебницу. Пернатые уже оклемались, видимых повреждений у них не обнаружено.
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В Ляховичах спасатели достали из реки Ведьма трех аистят, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. В...
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