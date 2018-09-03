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Задержанная журналистка БелаПАН Коровенкова жалуется на повышенное давление

09.08.2018 14:26 — Разное | UDF  
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Татьяна Коровенкова, архивное фото
В следственном комитете состоялся допрос журналистки БелаПАН Татьяны Коровенковой. Допрос Коровенковой происходил в присутствии ее адвоката, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Журналистка чувствует в целом себя нормально, но пожаловалась на повышенное давление. Коровенкова сообщила, что получила передачу в изолятор и благодарит всех, кто ей помогает.

10 августа в 11:10 заканчивается срок ее задержания и на этот же день назначено следующее следственное действие, но время не озвучено. Все эти дни журналистка находилась в изоляторе на Окрестина. Однако ни с кем из фигурантов «дела БелТА» не пересекалась.

Журналистку информационного агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову задержали 7 августа. В минской квартире Татьяны и в доме ее мамы в Гродненской области следователи провели обыски, забрали технику.

В первый же день ее допрашивали в Следственном комитете в присутствии дежурного адвоката. Адвоката, с которым журналистка имела договор, тогда к ней не пустили. Татьяна отказалась давать показания.

9 августа в «деле БелТА» задержана также главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

 
 
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В следственном комитете состоялся допрос журналистки БелаПАН Татьяны Коровенковой.
 
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