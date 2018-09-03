Задержанная журналистка БелаПАН Коровенкова жалуется на повышенное давление



Татьяна Коровенкова, архивное фото

сообщила

Журналистка чувствует в целом себя нормально, но пожаловалась на повышенное давление. Коровенкова сообщила, что получила передачу в изолятор и благодарит всех, кто ей помогает.10 августа в 11:10 заканчивается срок ее задержания и на этот же день назначено следующее следственное действие, но время не озвучено. Все эти дни журналистка находилась в изоляторе на Окрестина. Однако ни с кем из фигурантов «дела БелТА» не пересекалась.Журналистку информационного агентства БелаПАНзадержали 7 августа. В минской квартире Татьяны и в доме ее мамы в Гродненской области следователи провели обыски, забрали технику.В первый же день ее допрашивали в Следственном комитете в присутствии дежурного адвоката. Адвоката, с которым журналистка имела договор, тогда к ней не пустили. Татьяна отказалась давать показания.9 августа в «деле БелТА» задержана также главный редактор БелаПАН