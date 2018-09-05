Как отличаются цены на жилье для нуждающихся в Минске и в регионах



О социально-экономическом развитии Минска рассказали представители Мингорисполкома

919 рублей за квадратный метр

Насколько отличается средняя стоимость квадратного метра нового жилья для нуждающихся в Минске в сравнении с другими регионами? Сколько строится арендного жилья? Эти вопросы корреспондент Myfin.by задала первому заместителю председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрию Кочерго.

– В среднем в этом году один квадратный метр жилья в Минске для нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит 919 рублей, – сообщил Юрий Кочерго. – Это выше, чем в регионах страны, где эта стоимость находится в среднем на уровне 700-800 рублей. Правительством был доведен показатель по стоимости квадратного метра в 718 рублей, но выдерживать его в столице невозможно.

По его словам, более высокая стоимость квадратного метра в столице по сравнению с регионами связана с осложненностью территорий строительства жилья, затратами на снос старых зданий и сооружений.

– По оперативной информации, в Минске за восемь месяцев этого года введено 343 тыс. квадратных метров жилья. Это 38 многоквартирных жилых домов плюс 29 тыс. квадратных метров – индивидуальное жилье, которое вводится в основном в рамках реконструкции, – сказал Юрий Кочерго. – Для нуждающихся в улучшении жилищных условий сдано 50 тыс. квадратных метров жилья. Арендного жилья в столице построено 8,7 тыс. квадратных метров. Еще планируется в четвертом квартале около 5 тыс. квадратных метров жилья ввести в эксплуатацию. Это в микрорайоне Новинки, в рамках застройки улицы Выготского.

Где строят арендное жилье

В октябре планируется начать строительство нового арендного дома в районе улиц Одоевского и Киреенко. Как отметил Юрий Кочерго, Минск занимает активную позицию по строительству арендного жилья, и в 2019 году также будет реализован ряд проектов.

Он привел пример строительства арендного жилья, которое осуществляют крупные предприятия для своих работников. Минский завод колесных тягачей провел реконструкцию общежития под арендный жилой дом в Заводском районе. И для своих работников в сентябре предприятие смогло ввести в эксплуатацию около 2,5 тыс. квадратных метров жилья.

Представитель Мингорисполкома пояснил, что средства для строительства арендных домов аккумулируются на специальном счете, который формируется за счет поступлений от сдачи жилья внаем. То есть строительство этого жилья не является грузом для бюджета города.

Что построят на месте «БелЭКСПО»

Говоря о других крупных строительных проектах, Юрий Кочерго сообщил, что строительство многофункционального комплекса на месте снесенного здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы начнут в конце текущего года или начале 2019 года. Завершить его планируют в 2021 году. Это потребует значительных инвестиций – около $500 млн.

По проекту строительства «Газпром центра» на месте автовокзала «Московский» работы могут возобновить также в четвертом квартале, полагает Юрий Кочерго. Ожидается, что ранее законсервированный объект смогут сдать в 2020 году.