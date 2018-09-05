СК завершает расследование двух дел по фактам неуставных отношений в части в Печах

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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершает расследование двух уголовных дел по фактам неуставных отношений в воинской части в Печах, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"В рамках расследования этого уголовного дела (по факту смерти рядового Коржича. - Прим. БЕЛТА) возбуждено 10 уголовных дел в отношении 13 лиц, касающихся неуставных взаимоотношений в этой воинской части. Восемь дел уже направлены в суд, еще два находятся на завершающей стадии", - сказал Иван Носкевич.

Что касается обвинения фигурантам по делу Коржича, оно предъявлено именно тем военнослужащим, которые, по версии следствия, виновны в самоубийстве рядового. Кроме того, уволен командир части. Командир роты также привлекается к уголовной ответственности.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).

Иван Носкевич уверен, что принцип справедливости будет соблюден. "Я убежден в этом. Я уверен в том, что следственной группой сделано все, что было возможно в данной ситуации. В адрес Министерства обороны внесены соответствующие акты реагирования", - отметил председатель Следственного комитета.

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