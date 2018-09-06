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Диего Марадона стал техническим директором мексиканского клуба второго дивизиона
Мексиканский клуб «Дорадос» объявил о назначении чемпиона мира Диего Марадоны техническим директором команды.
«Дорадос» сейчас выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики.
Отметим, что Диего Марадона также является председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест». Не исключено, что он будет совмещать должности. По меньшей мере, сам аргентинец неделю назад, поздравляя президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения, заявил о своей готовности приступить к работе в Бресте. Это сообщение до сих пор есть на его странице в Instagram.
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Мексиканский клуб "Дорадос" объявил о назначении чемпиона мира Диего Марадоны техническим директором команды.
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