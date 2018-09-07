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Почему жена Валерия Скорожонка отказалась ехать в Россию? Воспоминания певца о личном, Мулявине и любимом месте в Минске
Новости Беларуси. Целый день на День города работала выездная студия СТВ. В этот раз ее гостем стал солист ансамбля «Песняры», известный певец Валерий Скорожонок.
Яна Шипко, СТВ:
Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры» (1998-2014):
Яна Шипко:
Валерий Скорожонок:
Яна Шипко:
Валерий Скорожонок:
Подробнее – в видеоматериале
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Почему жена Валерия Скорожонка отказалась ехать в Россию? Воспоминания певца о личном, Мулявине и любимом месте в Минске
Новости Беларуси. Целый день на День города работала выездная студия СТВ. В этот раз ее гостем стал солист ансамбля «Песняры», известный певец Валерий Скорожонок. ...
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