Вашингтон обещал поддерживать Киев в борьбе за право иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком (Samuel Dale "Sam" Brownback) обсудил шаги по созданию Украинской автокефальной православной церкви.

"Президент Порошенко ознакомил посла Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе... В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером пресс-службой главы Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности. "Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которая гарантируется Конституцией Украины и законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе", - отметил он.