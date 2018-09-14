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Женщина застряла в болоте в Столинском районе

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Женщина застряла в болоте в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58866.php

Женщина застряла в болоте в Столинском районе

Женщина 13 сентября собирала ягоды и заблудилась, застряла в болоте возле деревни Верхний Теребежов Столинского района. В МЧС она позвонила около 18.00. "На поиски выехали спасатели, сотрудники РОВД и военнослужащие пограничной заставы. Около 23.00 женщина была обнаружена тревожной группой пограничников. Медицинская помощь не понадобилась", - рассказали в МЧС.

Спасатели еще дважды 13 сентября выезжали на поиски заблудившихся в лесу людей. Так, в Белыничском районе возле деревни Дручаны заблудилась пенсионерка 1946 года рождения. Она пошла за ягодами сутками ранее и не смогла найти выход самостоятельно. Вызов в МЧС поступил около 14.00, спустя примерно два часа женщина была обнаружена спасателями, она не пострадала.

Еще одна ягодница потерялась в Стародорожском районе в лесу возле деревни Разъезд Фаличи. Женщина 1972 года рождения тоже сама позвонила в МЧС. Не прошло и часа, как ее нашли спасатели.

Спасатели рекомендуют грибникам и ягодникам изучить перед выходом карту местности, взять с собой телефон с навигатором и минимальную аптечку. В МЧС призывают не ходить в лес в одиночку, сообщать родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информировать их, если планы изменились.

 
 
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Женщина застряла в болоте в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси. Женщина 13 сентября собирала ягоды и заблудилась, застряла в болоте возле деревни...
 
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