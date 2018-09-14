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Беларусь – 53 место по индексу человеческого развития. Что хорошего у нас отметили

15.09.2018 16:06 — Разное | KYKY  
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Аналитики Программы развития ООН опубликовали новый рейтинг уровня жизни. Беларусь в нем заняла 53 место из 189. Нашей стране поставили 0,808 балла (при максимум в один балл). На первом месте Норвегия (0,953), дальше идут Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия. 

Постсоветские страны в рейтинге расположились так: 

  • Эстония – 30 место;
  • Польша – 33 место;
  • Литва – 35 место;
  • Латвия – 41 место;
  • Россия – 49 место;
  • Беларусь – 53 место;
  • Украина – 88 место.

На последнем месте – африканское государство Нигер.

Что хорошего отметили у Беларуси

Беларусь стала 31-й в рейтинге гендерного равенства. Для сравнения – Польша на 32-м месте, Новая Зеландия на 34-м, США – 41 место. На такое высокое место во многом повлияли низкий процент материнской смертности (пять на сто тысяч родов, среди лучших показателей в мире) и значительно количество женщин в правительстве/парламенте – 33%.

Аналитики ООН отметили показатели нашего образования: 99,6% грамотных людей старше 15 лет (то есть умеющих читать и писать), 91.9% населения имеет среднее образование, 1.2% учеников исключают из начальной школы (в Германии – 3,5%), 5% ВВП тратится на образование, что не очень много, но и далеко не самый низкий показатель.

В 2016 году Беларусь была на 54-м месте. Наша оценка меняется очень медленно – восемь лет назад нам поставили 0,792 балла, а в этом 0,808.

 
 
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Аналитики Программы развития ООН опубликовали новый рейтинг уровня жизни. Беларусь в нем заняла 53 место из 189. Нашей стране поставили 0,808 балла (при максимум в один...
 
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