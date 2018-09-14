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Беларусь – 53 место по индексу человеческого развития. Что хорошего у нас отметили
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Аналитики Программы развития ООН опубликовали новый
Постсоветские страны в рейтинге расположились так:
На последнем месте – африканское государство Нигер.
Что хорошего отметили у Беларуси
Беларусь стала 31-й в рейтинге гендерного равенства. Для сравнения – Польша на 32-м месте, Новая Зеландия на 34-м, США – 41 место. На такое высокое место во многом повлияли низкий процент материнской смертности (пять на сто тысяч родов, среди лучших показателей в мире) и значительно количество женщин в правительстве/парламенте – 33%.
Аналитики ООН отметили показатели нашего образования: 99,6% грамотных людей старше 15 лет (то есть умеющих читать и писать), 91.9% населения имеет среднее образование, 1.2% учеников исключают из начальной школы (в Германии – 3,5%), 5% ВВП тратится на образование, что не очень много, но и далеко не самый низкий показатель.
В 2016 году Беларусь была на 54-м месте. Наша оценка меняется очень медленно – восемь лет назад нам поставили 0,792 балла, а в этом 0,808.
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Аналитики Программы развития ООН опубликовали новый рейтинг уровня жизни. Беларусь в нем заняла 53 место из 189. Нашей стране поставили 0,808 балла (при максимум в один...
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