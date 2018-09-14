Беларусь – 53 место по индексу человеческого развития. Что хорошего у нас отметили

Аналитики Программы развития ООН опубликовали новый рейтинг уровня жизни . Беларусь в нем заняла 53 место из 189. Нашей стране поставили 0,808 балла (при максимум в один балл). На первом месте Норвегия (0,953), дальше идут Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия.

Постсоветские страны в рейтинге расположились так:

Эстония – 30 место;

Польша – 33 место;

Литва – 35 место;

Латвия – 41 место;

Россия – 49 место;

Беларусь – 53 место;

Украина – 88 место.

На последнем месте – африканское государство Нигер.

Что хорошего отметили у Беларуси

Беларусь стала 31-й в рейтинге гендерного равенства. Для сравнения – Польша на 32-м месте, Новая Зеландия на 34-м, США – 41 место. На такое высокое место во многом повлияли низкий процент материнской смертности (пять на сто тысяч родов, среди лучших показателей в мире) и значительно количество женщин в правительстве/парламенте – 33%.

Аналитики ООН отметили показатели нашего образования: 99,6% грамотных людей старше 15 лет (то есть умеющих читать и писать), 91.9% населения имеет среднее образование, 1.2% учеников исключают из начальной школы (в Германии – 3,5%), 5% ВВП тратится на образование, что не очень много, но и далеко не самый низкий показатель.

В 2016 году Беларусь была на 54-м месте. Наша оценка меняется очень медленно – восемь лет назад нам поставили 0,792 балла, а в этом 0,808.