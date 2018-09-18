ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А что вы знаете о финансах?

19.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Финансовая грамотность — это вклад в твое будущее, будь настойчивым и усердным на пути, который приведет тебя к собственной финансовой независимости и благополучию!

Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области предлагает учащимся X-XI классов учреждений  образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, принять участие в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности.

Олимпиада  проводится в 4 этапа:

— первый этап (в учреждениях образования) — в сентябре 2018 года;

— второй этап (районный (городской)- 19 октября 2018 года;

— третий этап (областной) – 16 ноября 2018 года.

— четвертый этап (заключительный)  пройдет в г.Минске в Национальном банке – 14 декабря 2018 года.

Олимпиадные задания будут включать вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам:

  • личные финансы,
  • наличные деньги,
  • сбережения,
  • заимствования,
  • цифровой банкинг,
  • деятельность центрального банка,
  • страхование,
  • налоги,
  • инвестиции

С Приказом и Положением о проведении олимпиады можно ознакомиться на сайте главного управления  по образованию Могилевского облисполкома www. http://mogilev-region.edu.by/

На Едином интернет — портале  финансовой грамотности  www.fingramota.by размещены методические рекомендации с описанием тем заданий, рекомендуемых источников информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями.

Желаем всем успеха!

По вопросам проведения олимпиады обращаться:

Татьяна Анатольевна Рахуба,

тел. (0222) 29 93 14, моб. +375 33 901 79 40

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовая грамотность — это вклад в твое будущее, будь настойчивым и усердным на пути, который приведет тебя к собственной финансовой независимости и...
 
Новости дня
Новости разные
 
До родов оставалась неделя. В Верхнедвинском районе женщина потеряла ребенка после ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика