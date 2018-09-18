А что вы знаете о финансах?

Финансовая грамотность — это вклад в твое будущее, будь настойчивым и усердным на пути, который приведет тебя к собственной финансовой независимости и благополучию!

Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области предлагает учащимся X-XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, принять участие в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности.

Олимпиада проводится в 4 этапа:

— первый этап (в учреждениях образования) — в сентябре 2018 года;

— второй этап (районный (городской)- 19 октября 2018 года;

— третий этап (областной) – 16 ноября 2018 года.

— четвертый этап (заключительный) пройдет в г.Минске в Национальном банке – 14 декабря 2018 года.

Олимпиадные задания будут включать вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам:

личные финансы,

наличные деньги,

сбережения,

заимствования,

цифровой банкинг,

деятельность центрального банка,

страхование,

налоги,

инвестиции

С Приказом и Положением о проведении олимпиады можно ознакомиться на сайте главного управления по образованию Могилевского облисполкома www. http://mogilev-region.edu.by/

На Едином интернет — портале финансовой грамотности www.fingramota.by размещены методические рекомендации с описанием тем заданий, рекомендуемых источников информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями.

Желаем всем успеха!

По вопросам проведения олимпиады обращаться:

Татьяна Анатольевна Рахуба,

тел. (0222) 29 93 14, моб. +375 33 901 79 40