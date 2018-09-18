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А что вы знаете о финансах?
19.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край
Финансовая грамотность — это вклад в твое будущее, будь настойчивым и усердным на пути, который приведет тебя к собственной финансовой независимости и благополучию!
Главное управление Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области предлагает учащимся X-XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, принять участие в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности.
Олимпиада проводится в 4 этапа:
— первый этап (в учреждениях образования) — в сентябре 2018 года;
— второй этап (районный (городской)- 19 октября 2018 года;
— третий этап (областной) – 16 ноября 2018 года.
— четвертый этап (заключительный) пройдет в г.Минске в Национальном банке – 14 декабря 2018 года.
Олимпиадные задания будут включать вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам:
С Приказом и Положением о проведении олимпиады можно ознакомиться на сайте главного управления по образованию Могилевского облисполкома www. http://mogilev-region.edu.by/
На Едином интернет — портале финансовой грамотности www.fingramota.by размещены методические рекомендации с описанием тем заданий, рекомендуемых источников информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями.
Желаем всем успеха!
По вопросам проведения олимпиады обращаться:
Татьяна Анатольевна Рахуба,
тел. (0222) 29 93 14, моб. +375 33 901 79 40
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Финансовая грамотность — это вклад в твое будущее, будь настойчивым и усердным на пути, который приведет тебя к собственной финансовой независимости и...
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