27 сентября откроется выставка «Отражение», приуроченная к 20-летию Договора о равных правах граждан России и Беларуси

В Российском центре науки и культуры в Бресте 27 сентября 2018 года в 16.00 состоится открытие выставки «Отражение», приуроченной к 20-летию Договора о равных правах граждан России и Беларуси.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59004.php

Читать полностью в источнике с фото:





Экспозиция картин, связанных с архитектурой, городскими пейзажами, природой, натюрмортов братских стран Беларуси и России, а так же экспозиция работ художественных промыслов и работ ремесленников. Работы 16 художников

и 10 ремесленников. Среди них известные имена Тиграна Джавадяна, Дота Абдусаматова, Сергея Казака, Александра Лазерко, немало имен начинающих.

Вход свободный.