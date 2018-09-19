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27 сентября откроется выставка «Отражение», приуроченная к 20-летию Договора о равных правах граждан России и Беларуси

20.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Российском центре науки и культуры в Бресте 27 сентября 2018 года в 16.00 состоится открытие выставки «Отражение», приуроченной к 20-летию Договора о равных правах граждан России и Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59004.php

27 сентября откроется выставка «Отражение», приуроченная к 20-летию Договора о равных правах граждан России и Беларуси

Экспозиция картин, связанных с архитектурой, городскими пейзажами, природой, натюрмортов братских стран Беларуси и России, а так же экспозиция работ художественных промыслов и работ ремесленников. Работы 16 художников

и 10 ремесленников. Среди них известные имена Тиграна Джавадяна, Дота Абдусаматова, Сергея Казака, Александра Лазерко, немало имен начинающих.

Вход свободный.

 
Теги: Брест
 
 
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В Российском центре науки и культуры в Бресте 27 сентября 2018 года в 16.00 состоится открытие выставки «Отражение», приуроченной к 20-летию Договора о равных правах...
 
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