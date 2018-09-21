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Лукашенко назвал переговоры с Путиным результативными

22.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье на совещании в Минске, сообщает «МИР 24».

Одна из тем, которую затронули на встрече российский президент Владимир Путин и Лукашенко, – это поставки сельхозпродукции. Лидеры двух стран договорились, что в течение недели стороны согласуют план работы.

«Нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось – закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок. Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять», – сказал Лукашенко.

В Сочи президенты также обсуждали грузоперевозки. В Минске считают, что белорусские грузоперевозчики получают недостаточное количество квот. Лидеры договорились, что теперь ситуацию будут исправлять на уровне членов правительств двух стран.

«Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство… Кстати, это удивило президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу», – добавил белорусский лидер.

Один из важных вопросов, которые обсудили президенты, это переработка в Беларуси нефтепродуктов.



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Теги: Минск
 
 
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Одна из тем, которую затронули на встрече в Сочи президенты Беларуси и России, – это поставки сельхозпродукции.
 
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