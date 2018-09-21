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«Шахтёр» из Солигорска стал обладателем суперкубка Беларуси по волейболу

22.09.2018 21:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гомеле, в матче за почетный трофей, чемпионы страны сошлись с принципиальными соперниками из минского «Строителя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на активное начало матча со стороны столичной команды, «горнякам» удалось взять первую партию. Во втором сете у парней Виктора Бекши тоже не возникло особых проблем, а вот третью партию минчане оставили за собой. Четвертый сет больше напоминал качели, где сильнее морально и физически оказался «Шахтер». 3:1 и волейбольный суперкубок 2018-года уезжает в Солигорск.

Турнир был учрежден только в 2017 году. Первым обладателем трофея стал минский «Строитель». Тогда столичная команда обыграла солигорскую дружину также со счетом 3:1.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле, в матче за почетный трофей, чемпионы страны сошлись с принципиальными соперниками из минского «Строителя», сообщили в программе...
 
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