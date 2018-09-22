Страна победителей с «пофигистами» во главе

За неимением гербовой бумаги пишут на простой. За неимением собственных мыслей прибегают к анализу чужих... Публицистам, специализирующимся на текстах с социологическим уклоном, кризис жанра в Беларуси не грозит, что и подтвердил свежий номер журнала Института социологии НАН РБ «Социологический альманах».









По традиции он открывается колонкой главного редактора Игоря Котлярова. К его прошлогоднему послужному списку (доктор социологических наук, профессор, директор Института социологии НАН Беларуси) добавилось звание заслуженного деятеля науки РБ.





Мои поздравления, профессор. Запоздалые, но от того не менее искренние. Что касается приставки экс- к директорской должности, то она в номере журнала за 2018 г. отсутствует. Полагаю, по причине чисто технической.





Но ближе к делу, т.е. к колонке главного редактора, опубликованной под интригующим заголовком «Беларусь на пути в лучшее будущее (социологические тренды)». Убедительная статья, залогом чему служит следующая цитата: «Маленький мальчик, лет трех-четырех, изо всех сил, раньше родителей, бежит к музею (Музей истории ВОВ). И вдруг он останавливается, смотрит на купол и говорит: «Папа, а красное знамя — это победа, папа, Беларусь — это победа». У этого мальчика будет много музеев, но в Музее истории Великой Отечественной войны он почерпнул главное: Беларусь — это Победа…».





Нет, не зря автору статьи присвоено звание заслуженного деятеля науки РБ. Более весомого аргумента, как ссылка на уста младенца, глаголющие истину, для академического журнала, пожалуй, и не подобрать.





На первый взгляд, у страны, являющейся «живым воплощением толерантности, морали и терпимости к разным народам и культурам, нациям и традициям, взглядам и конфессиям», нет иного варианта пути, кроме пути в лучшее будущее. Однако и на солнце бывают пятна. Об одном таком пятне 14 августа глава государства и поведал толерантным белорусам. Неожиданно выяснилось, что народ от победы к победе ведет правительство, чьей главной характеристикой является пофигическое отношение к поручениям сами знаете кого.





Политическая элита (от лат. eligo «избранный; лучший»), если согласиться с классическим пониманием данного термина, — это совокупность людей, занимающих высокие должности в управлении государством и экономикой. Являются ли при этом избранные лучшими — вопрос отдельный, и возник он не вчера. Подкреплю сказанное цитатой из Евангелия от Луки: «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».





Беларусь, если кто успел запамятовать, — это Победа. Но если это так (а это так), то непонятно, кто, где и когда умудрился сформировать столь неординарный коллектив высших руководителей-пофигистов?





По данным Института социологии, первые места у белорусов занимают такие личностные качества, как уважение к окружающим людям —76,2%, ответственность —74,5%, исполнительность — 73,5%, уважение к коллегам — 70,7%, дисциплинированность — 69,5%, самоуважение — 68,2%, работоспособность — 68,1% и самостоятельность —67,1%.





Казалось бы, при общей численности населения в 9,5 млн человек и доле совершеннолетних около 7 млн укомплектовать властную «вертикаль» ответственными и исполнительными работниками особого труда составить не должно. Хватит с избытком на основной состав и на несколько дублирующих (резервных). Откуда тогда берутся министры, неспособные выполнить поручение главы государства по ремонту крыши в пустующем помещении Оршанского инструментального завода?





Для ответа на поставленный вопрос нам потребуется обратиться к историческому опыту, который способен предложить лишь два варианта отбора избранных — закрытый и открытый.





В первом варианте из однажды сформировавшегося круга избранных выбывают, как правило, вперед ногами. Кооптация же новичка на освободившееся место осуществляется коллегами выбывшего. Как правило, они выбираются из предварительно утвержденного списка (резерва). Политбюро ЦК КПСС — наглядный пример закрытой системы.





Во втором варианте персональный состав избранных определяется неизбранными. Так, в частности, формируются сборные команды любого уровня по любому виду спорта. Отбирают в сборные не сами спортсмены, а тренеры. При этом никому в сборной место пожизненно не гарантировано и никому со стороны попадание в сборную никакими организационными рогатками не перекрыто. Был бы результат, а место для дающего результат всегда найдется.





Несложно заметить, что только второй вариант позволяет формировать круг избранных из лучших. Первый же вариант, его еще часто называют «негативным отбором», это прямой путь в геронтократию, путь к управлению выжившими из ума стариками.





Описанные варианты — это чистые модели, в природе почти не встречающиеся. Наиболее близок к первой модели был СССР. Вклад в его развал «верных ленинцев», страдающих деменцией (старческим слабоумием), трудно переоценить.





Главный архитектор белорусской модели, судя по регулярной ротации кадров на вершине властной «вертикали», определенные выводы из советского урока сделал. Белорусская модель, как мне уже неоднократно приходилось отмечать, выстроена по принципу унитарного семейного предприятия (УП «Беларусь»). Не зря же 18 августа (во время кадровых назначений) владелец УП обратился к членам правительства: «Вы — дети мои».





Но закон перехода количества в качество еще никто не отменял, поэтому то, что срабатывает на уровне УП, постоянно пробуксовывает на уровне среднего по европейским меркам государства. Даже если бы Лукашенко все свое рабочее время и всю свою энергию тратил на решение кадровых вопросов, то поддерживать отдельно взятую кадровую сферу в желаемом состоянии он бы не смог. А ведь подобрать кадры — еще мало: перед ними еще необходимо поставить адекватные времени задачи. А с этим в Беларуси просто беда, и это мягко сказано.





Задачи, в свою очередь, можно ставить только в рамках определенного курса, для чего требуется политика и политики. Но в Беларуси иных политиков, кроме Лукашенко, нет. Тут я вновь предоставляю слово уже подзабытому заслуженному деятелю науки РБ: «Как показывают мониторинговые социологические исследования, белорусская многопартийная система стремительно деградирует. Она находится в состоянии глубочайшей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, который проявляется в деформациях всех ее подсистем и блоков, всех уровней порядка. В стране так и не сложилось нормальное гражданское общество, с политическими партиями, имеющими внятные, отличные друг от друга программы и идеологию, ориентированную на определенные социальные слои и группы».





Вот такой итог. В стране-победительнице гражданское общество так и не сложилось. Стоит ли после этого удивляться, что проблемой ремонта крыши в законсервированном производственном помещении занимается глава государства.