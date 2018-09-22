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На улице 14 Партизан сбили пешехода, ГАИ ищет очевидцев

23.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На улице 14 Партизан сбили пешехода, ГАИ ищет очевидцев

В субботу, 22 сентября, около 19:30 на улице 14 Партизан в Слуцке водителем автомашины Мерседес-190 на нерегулируемом пешеходе около магазина «Кристалл» и кожвендиспансера был совершен наезд на пешехода, переходящего проезжую часть.

После ДТП водитель 1985 г.р. доставил пешехода 1960 г.р в Слуцкую ЦРБ, где после оказания первой медицинской помощи последний был помещен в травматологическое отделение с травмами различной степени тяжести: перелом ноги, разрыв связок на плече, рваная рана головы и закрытая черепно-мозговая травма.

Для установления всех обстоятельств ГАИ просит свидетелей аварии или лиц, располагающих записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам +375(29)633-40-46 или +375(29)141-34-94.

На улице 14 Партизан сбили пешехода, ГАИ ищет очевидцев

На улице 14 Партизан сбили пешехода, ГАИ ищет очевидцев

На улице 14 Партизан сбили пешехода, ГАИ ищет очевидцев

На улице 14 Партизан сбили пешехода, ГАИ ищет очевидцев


ОГАИ Слуцкого РОВД

 
 
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В субботу, 22 сентября, около 19:30 на улице 14 Партизан в Слуцке водителем автомашины Мерседес-190 на нерегулируемом пешеходе около магазина «Кристалл» и...
 
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