На улице 14 Партизан сбили пешехода, ГАИ ищет очевидцев





В субботу, 22 сентября, около 19:30 на улице 14 Партизан в Слуцке водителем автомашины Мерседес-190 на нерегулируемом пешеходе около магазина «Кристалл» и кожвендиспансера был совершен наезд на пешехода, переходящего проезжую часть.

После ДТП водитель 1985 г.р. доставил пешехода 1960 г.р в Слуцкую ЦРБ, где после оказания первой медицинской помощи последний был помещен в травматологическое отделение с травмами различной степени тяжести: перелом ноги, разрыв связок на плече, рваная рана головы и закрытая черепно-мозговая травма.

Для установления всех обстоятельств ГАИ просит свидетелей аварии или лиц, располагающих записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам +375(29)633-40-46 или +375(29)141-34-94.



















ОГАИ Слуцкого РОВД