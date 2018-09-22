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За незаконное использование брендов Belarus и MTZ литовской компании грозит огромный иск
За незаконное использование брендов Belarus и MTZ литовской компании Lytagra предъявлен иск на сумму 14 тыс. евро - такую сумму просят заплатить за продолжавшуюся один месяц торговлю в одном месте.
За продолжавшуюся год торговлю в 25-ти местах торговли компании ей, возможно, придется заплатить около 1,2 млн евро, пишет
Иски за незаконное использование товарных марок Belarus и MTZ, а также за использование системы маркировки товаров готовятся и в отношении других торговых предприятий.
Американская компания Suraleb, Ine, взыскивая долг у белорусского предприятия "МТЗ" (Минский тракторный завод) на основании решения Стокгольмского арбитража наложила арест на имущество Минского тракторного завода в Литве. Во исполнение решения арбитража у "МТЗ" и его филиала в Литве потребовано движимого или недвижимого имущества стоимостью 3,3 млн евро и данные об имущественных правах и денежных средствах. Вместе с имуществом были арестованы и принадлежащие Минскому тракторному заводу товарные марки MTZ и Belarus. Также была арестована система система маркировки товаров кодами, которой маркируются все запчасти к тракторам Belarus.
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За незаконное использование брендов Belarus и MTZ литовской компании Lytagra предъявлен иск на сумму 14 тыс. евро - такую сумму просят заплатить за продолжавшуюся один месяц...
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