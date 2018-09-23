Должностные лица райисполкома наделены правом составления административных протоколов

Должностные лица Слуцкого райисполкома дополнительно наделены правами составления административных протоколов. Это следует из решения Слуцкого райисполкома от 24 августа.

Например, в случае незаконных действий по усыновлению детей, нарушения законодательства о пенсионном обеспечении и ряда других правонарушений административные протоколы может составлять первый заместитель председателя райисполкома.

За нарушение законодательства о языках (публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими), протоколы могут составить начальники и замначальники управления по образованию и отдела идеологии райисполкома.

Правом составления административных протоколов по ряду статей КоАП наделены начальники, замначальники и специалисты отдела архитектуры.

В райисполкоме отметили, что данное решение не является чем-то новым и уточняет пункты Кодекса об административных правонарушениях по сферам деятельности с учётом изменения в законодательстве.

Исчерпывающий перечень статей КоАП и закреплённых за ними должностей можно посмотреть в оригинале документа на Национальном правовом интернет-портале.



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