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Должностные лица райисполкома наделены правом составления административных протоколов
24.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Должностные лица Слуцкого райисполкома дополнительно наделены правами составления административных протоколов. Это следует из решения Слуцкого райисполкома от 24 августа.
Например, в случае незаконных действий по усыновлению детей, нарушения законодательства о пенсионном обеспечении и ряда других правонарушений административные протоколы может составлять первый заместитель председателя райисполкома.
За нарушение законодательства о языках (публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими), протоколы могут составить начальники и замначальники управления по образованию и отдела идеологии райисполкома.
Правом составления административных протоколов по ряду статей КоАП наделены начальники, замначальники и специалисты отдела архитектуры.
Исчерпывающий перечень статей КоАП и закреплённых за ними должностей можно посмотреть в
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Должностные лица Слуцкого райисполкома дополнительно наделены правами составления административных протоколов. Это следует из решения Слуцкого райисполкома от...
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