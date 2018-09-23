Опять штормовое... Ожидается сильный ветер 25 сентября!

Внимание! Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 25 сентября 2018 года ожидаются порывы сильного ветра 15-20 м/с.





Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, не оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев и рекламных щитов, а также воздержаться от прогулок с детьми. Будьте внимательны.