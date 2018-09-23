|
Опять штормовое... Ожидается сильный ветер 25 сентября!
24.09.2018 21:24 — Разное | Виртуальный Брест
Внимание! Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 25 сентября 2018 года ожидаются порывы сильного ветра 15-20 м/с.
Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, не оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев и рекламных щитов, а также воздержаться от прогулок с детьми. Будьте внимательны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание! Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 25 сентября 2018...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)