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«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
На полотнах Юлии Мацуро улица Коммунистическая живет все 4 сезона, рассказали в программе «Минск и минчане». С младых ногтей девушка жила в районе площади Победы. Каталась на коньках по ледяной Свислочи и неслась на санках от дома под шпилем. Хрустящие следы детства остались на картинах.
Во дворе очень любила играть в футбол с мальчиками, там у нас находится скульптурный цех. Мы бегали пить газированную воду – нас угощали скульпторы.
Художнику мастерски удается передать атмосферу квартала. Прогуливаться под многолетними ивами и искать новые ракурсы она готова до бесконечности. Любовь к городу читается в каждой детали.
солнце – в своей прелести, туман – очень красивая была у меня серия с туманом Минска. Я город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в городской жизни.
Я такие ракурсы тоже очень люблю.
Любовь к живописи передалась художнице по наследству.
И если делаешь только коммерческие работы – это выматывает сильно, как опустошение такое получается. Выставки очень помогают, работы своих сокурсников. Глядя на чужие работы, где-то какие-то корректировки вносишь в свою работу.
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«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
На полотнах Юлии Мацуро улица Коммунистическая живет все 4 сезона, рассказали в программе «Минск и минчане». С младых ногтей девушка жила в районе площади Победы....
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