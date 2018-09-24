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«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

25.09.2018 17:19 — Разное | СТВ  
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На полотнах Юлии Мацуро улица Коммунистическая живет все 4 сезона, рассказали в программе «Минск и минчане». С младых ногтей девушка жила в районе площади Победы. Каталась на коньках по ледяной Свислочи и неслась на санках от дома под шпилем. Хрустящие следы детства остались на картинах.«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Юлия Мацуро, член Белорусского союза художников:
Я училась в 26-ом художественном лицее. Через Осмоловку каждый день ходила туда и обратно.

Запах хлеба, домики двухэтажные – ощущение детства.

Во дворе очень любила играть в футбол с мальчиками, там у нас находится скульптурный цех. Мы бегали пить газированную воду – нас угощали скульпторы.«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Послевоенная застройка и речка убаюкивают.

Как будто это и не Минск, хотя шумный проспект всего в паре шагов.

Художнику мастерски удается передать атмосферу квартала. Прогуливаться под многолетними ивами и искать новые ракурсы она готова до бесконечности. Любовь к городу читается в каждой детали.«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Юлия Мацуро:

Неважна даже погода:

солнце – в своей прелести, туман – очень красивая была у меня серия с туманом Минска. Я город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в городской жизни.«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Минск Юлии Мацуро цвета сирени и охры. Он может быть мистическим  и романтичным, меланхоличным  и оптимистичным, но всегда, уверяет ценители – гармоничный. Верхний город,

Троицкое предместье и скверик возле Оперного – любимые модели.

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Юлия Мацуро:
Где-то под впечатлением, что-то я добавляю. Часто смешиваю какой-то балкончик от одного здания, приставляю к другому.

На переднем плане цветы или зелень, деревья, а город уходит на второй план.

Я такие ракурсы тоже очень люблю.

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

Художник Юлия Мацуро – об источниках вдохновения и Минске

Любовь к живописи передалась художнице по наследству.

Её дедушка и дяди тоже были мастерами кисти.

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Юлия Мацуро:

Должен быть компромисс, делать только для души или только коммерцию – это и сложно.

И если делаешь только коммерческие работы – это выматывает сильно, как опустошение такое получается. Выставки очень помогают, работы своих сокурсников. Глядя на чужие работы, где-то какие-то корректировки вносишь в свою работу.«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Девушка вдохновляется работами американского реалиста Эндрю Уайета и белорусского мастера Александра Гришкевича.

Но для многих ценителей искусства Юлия Мацуро – муза сама.

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро
Почитатели её таланта уверяют: эти холсты – настоящее лекарство для души.

 
Теги: Минск
 
 
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На полотнах Юлии Мацуро улица Коммунистическая живет все 4 сезона, рассказали в программе «Минск и минчане». С младых ногтей девушка жила в районе площади Победы....
 
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