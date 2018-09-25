В Беларуси утверждено положение о новой форме социального обслуживания пожилых людей — замещающей семье

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2017 г. № 864 утверждено Положение о социальном обслуживании в замещающей семье. Положением регулируются порядок и условия оказания совершеннолетним нетрудоспособным гражданам социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания в замещающей семье.

Что такое замещающая семья? Замещающая семья — форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом (не близким родственником).

Кто может быть принят в замещающую семью? Совершеннолетний нетрудоспособный гражданин — неработающий инвалид I или II группы, неработающий гражданин, достигший 70-летнего возраста, постоянно проживающий на территории Беларуси:

— не имеющий несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся инвалидами I или II группы, не достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях;

— за которым не осуществляется уход лицом, получающим пособие по уходу за инвалидом I группы, либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

При этом, если человек заключил договор ренты или договор пожизненного содержания, он не может быть принят в замещающую семью.

Кто такой помощник в замещающей семье? Помощник — физическое лицо, оказывающее социальные услуги в форме социального обслуживания в замещающей семье. При этом он должен быть дееспособным гражданином в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживать на территории Беларуси и не являться инвалидом I или II группы и лицом, которое обязано по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.

Решение о заключении договора оказания такой социальной услуги принимают местные исполнительные и распорядительные органы базового уровня с учетом предложений комиссии, созданной ими для рассмотрения вопросов социального обслуживания на основании договора оказания социальных услуг. В состав такой комиссии включаются представители структурных подразделений местного исполнительного и распорядительного органа, а также представители других заинтересованных организаций (с их согласия). Работу по созданию замещающей семьи проводит территориальный центр социального обслуживания: он знакомит помощника и совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина, определяет их психологическую совместимость, организует обучение и подготовку помощника.

Какие условия должны быть выполнены? Совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину (в том числе супружеской паре) должно быть обеспечено проживание в отдельной жилой комнате. Что касается формирования бюджета замещающей семьи и его расходования, то сумма денежных средств, которые передаются совершеннолетним нетрудоспособным гражданином в бюджет замещающей семьи, не может превышать 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и повышений. Срок оказания этой социальной услуги не должен быть менее 6 месяцев.

При оказании социальной услуги одному взрослому нетрудоспособному гражданину, инвалиду 1 группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию, помощнику местным исполнительным и распорядительным органом может быть установлено ежемесячное денежное вознаграждение в размере 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и соцзащиты за два последних квартала, а при одновременном оказании социальных услуг двум таким гражданам — в размере 150%. После заключения договора мониторинг социального обслуживания в замещающей семье осуществляется территориальным центром в первые три месяца — не реже одного раза в две недели, в следующие три месяца — не реже одного раза в месяц, после первых шести месяцев — не реже одного раза в квартал.

Замещающая семья — это хорошая альтернатива дому-интернату. Она позволяет одиноким пожилым людям, инвалидам как можно дольше проживать в пусть не родных, но заботящихся о них семьях.

И. ПРИСТАВКО,

директор ГУ «ТЦСОН Шарковщинского района».