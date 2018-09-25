ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси утверждено положение о новой форме социального обслуживания пожилых людей — замещающей семье

26.09.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси утверждено положение о новой форме социального обслуживания пожилых людей — замещающей семьеПостановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2017 г. № 864 утверждено Положение о социальном обслуживании в замещающей семье. Положением регулируются порядок и условия оказания совершеннолетним нетрудоспособным гражданам социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания в замещающей семье.

Что такое замещающая семья? Замещающая семья — форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом (не близким родственником).

Кто может быть принят в замещающую семью? Совершеннолетний нетрудоспособный гражданин — неработающий инвалид I или II группы, неработающий гражданин, достигший 70-летнего возраста, постоянно проживающий на территории Беларуси:

— не имеющий несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся инвалидами I или II группы, не достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях;

— за которым не осуществляется уход лицом, получающим пособие по уходу за инвалидом I группы, либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

При этом, если человек заключил договор ренты или договор пожизненного содержания, он не может быть принят в замещающую семью.

Кто такой помощник в замещающей семье? Помощник — физическое лицо, оказывающее социальные услуги в форме социального обслуживания в замещающей семье. При этом он должен быть дееспособным гражданином в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживать на территории Беларуси и не являться инвалидом I или II группы и лицом, которое обязано по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.

Решение о заключении договора оказания такой социальной услуги принимают местные исполнительные и распорядительные органы базового уровня с учетом предложений комиссии, созданной ими для рассмотрения вопросов социального обслуживания на основании договора оказания социальных услуг. В состав такой комиссии включаются представители структурных подразделений местного исполнительного и распорядительного органа, а также представители других заинтересованных организаций (с их согласия). Работу по созданию замещающей семьи проводит территориальный центр социального обслуживания: он знакомит помощника и совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина, определяет их психологическую совместимость, организует обучение и подготовку помощника.

Какие условия должны быть выполнены? Совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину (в том числе супружеской паре) должно быть обеспечено проживание в отдельной жилой комнате. Что касается формирования бюджета замещающей семьи и его расходования, то сумма денежных средств, которые передаются совершеннолетним нетрудоспособным гражданином в бюджет замещающей семьи, не может превышать 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и повышений. Срок оказания этой социальной услуги не должен быть менее 6 месяцев.

При оказании социальной услуги одному взрослому нетрудоспособному гражданину, инвалиду 1 группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию, помощнику местным исполнительным и распорядительным органом может быть установлено ежемесячное денежное вознаграждение в размере 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и соцзащиты за два последних квартала, а при одновременном оказании социальных услуг двум таким гражданам — в размере 150%. После заключения договора мониторинг социального обслуживания в замещающей семье осуществляется территориальным центром в первые три месяца — не реже одного раза в две недели, в следующие три месяца — не реже одного раза в месяц, после первых шести месяцев — не реже одного раза в квартал.

Замещающая семья — это хорошая альтернатива дому-интернату. Она позволяет одиноким пожилым людям, инвалидам как можно дольше проживать в пусть не родных, но заботящихся о них семьях.

И. ПРИСТАВКО,

директор ГУ «ТЦСОН Шарковщинского района».

Оставить комментарий

« Анонс: 27 сентября состоится РАЙОННЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
С 24 сентября по 12 октября в республике проходит акция «Молодежь за безопасность» »
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на "Могилевдреве"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика