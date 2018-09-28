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Союзное государство реализует 13 программ в 2019 году
29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Бюджет Союзного государства на 2019 год будет социально ориентированным. Всего реализуют 13 программ и три проекта. Особое внимание уделят оздоровлению детей, передает телеканал «МИР 24».
«Все, что мы делаем даже в области внешней безопасности простым гражданам не очень заметно. А когда люди видят, какое мы внимание уделяем вот именно детям и, надо сказать, детям из не очень обеспеченных семей, то, конечно, имидж и роль Союзного государства становится более понятна для простых граждан», – заявила начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства Ирина Павловская.
Также начнет работать программа по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Привлекут и внебюджетные средства.
Так, российский Внешэкономбанк готов профинансировать два союзных проекта в сфере медицины. Один касается использования стволовых клеток. А другой направлен на помощь людям, которые не переносят некоторые лекарства.
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Особое внимание будет уделено оздоровлению детей. Также начнет работать программа по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.
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