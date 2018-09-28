﻿ Союзное государство реализует 13 программ в 2019 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Союзное государство реализует 13 программ в 2019 году

29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Бюджет Союзного государства на 2019 год будет социально ориентированным. Всего реализуют 13 программ и три проекта. Особое внимание уделят оздоровлению детей, передает телеканал «МИР 24».

«Все, что мы делаем даже в области внешней безопасности простым гражданам не очень заметно. А когда люди видят, какое мы внимание уделяем вот именно детям и, надо сказать, детям из не очень обеспеченных семей, то, конечно, имидж и роль Союзного государства становится более понятна для простых граждан», – заявила начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства Ирина Павловская.

Также начнет работать программа по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Привлекут и внебюджетные средства.

Так, российский Внешэкономбанк готов профинансировать два союзных проекта в сфере медицины. Один касается использования стволовых клеток. А другой направлен на помощь людям, которые не переносят некоторые лекарства.

Кроме того, в следующем году планируется выделить средства на создание мемориала во Ржеве. Там погибли больше 200 тысяч солдат во время Великой Отечественной войны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
 
 
Ссылка на источник 111
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особое внимание будет уделено оздоровлению детей. Также начнет работать программа по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Переезд на Дворникова и правая сторона бульвара Космонавтов закрывается для движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика