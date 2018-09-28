«Наш фельдшер сказал тогда: «Ещё бы чуть-чуть выше пришёлся удар, и тебя бы на этом свете уже не было». Как воспитанники и работники Пустынского детского дома сражались против захватчиков

Каждый год находятся новые свидетельства прошедшей войны, сведений об освобождении города Мстиславля и его освободителях не так много. С 1975 года в районном музее хранится письмо от следопытов средней школы №61 г. Москвы, где создан музей боевой славы, посвящённый 36 стрелковой бригаде, солдаты которой принимали участие в освобождении Мстиславля.





Первыми, кто встречал освободителей, были воспитанники Пустынского детского дома, которые, как и солдаты, сражались против захватчиков. В годы войны территорию детского дома миновало разрушение, но она коснулась его тяготами оккупации. Детдомовцы во время войны остались в стенах древней обители.

В спешке при стремительном наступлении немецких войск руководство не позаботилось об эвакуации Пустынского детдома. Чтобы сберечь детей, работники детдома самостоятельно приняли решение продолжать жить и работать в прежнем режиме. Ни на какую оплату за свою работу и исполнение должностных обязанностей никто тогда не претендовал.

Директор Пустынского детского дома Бураченко вместе с другими мужчинами призывного возраста был мобилизован в армию. Во главе детского дома стала бывшая воспитательница Паша Михайловна Камышкина. В 1943 году в детском доме осталось 70 детей. Вот имена некоторых из них: Ольга Цыбульская, Марина Волкорезова, Нина Кручковская, Люба Мальцева, Вера Журавлёва, Люба Баранова, сёстры Рая, Роза и Люба Дубновы, Владимир Гардюк, Михаил Чунай, Зина Умант, Иван Федосенко, Феликс Оржитский, Анатолий и Алексей Комаровы и другие.

Вместе с детьми остались директор, её сестра А.М. Камышкина, воспитатель О.Е. Юрченко, швея Е.Г. Пуховская, фельдшер Т.А. Пуховский, кастелянша Ф.И. Серафимович, повара Н.Н. Садук и Г.И. Николаенко, ночная няня К.А. Зарембо, А.А. Касьянова. С осени 1941 и до весны 1942 года школа на территории детского дома не работала. Полноценным для обучения был только 1942-1943 учебный год. Детей обучали по прежним программам и учебникам, в которых немцы приказали заклеить портреты Ленина и Сталина, зачеркнуть и вообще не упоминать вождей и названия коммунистической партии. Советская идеология из школы была полностью изъята. Навязывать свою идеологию в Пустынской школе фашисты не пытались.

Героизм детей заключался в том, что во время налётов полицаев и эсэсовцев на детское учреждение они ни разу не выдали еврейских мальчиков и девочек. По воспоминаниям Нины Павловны Рабцевич в 1943 году в детский дом нагрянули эсэсовцы, всех построили, евреев попросили выйти из строя.

— Я выступила вперёд, сказав, что у нас евреев нет, — рассказала женщина. — Тут же один из полицаев ударил меня маленьким молоточком по голове, засочилась струйка крови. Наш фельдшер сказал тогда: «Ещё бы чуть-чуть выше пришёлся удар, и тебя бы на этом свете уже не было». Но все мы держались и детей евреев фашистам не выдали.

Во время оккупации пионерское знамя детского дома сохраняла у себя ночная няня К.А. Зарембо, пряча его за иконой. В последствии этим знаменем дети детского дома встречали освободителей из 36 стрелковой бригады 28 сентября 1943 года. После войны знамя было передано в Могилёвский областной краеведческий музей, где хранится до сегодняшнего дня.

А в фондах нашего районного музея находится пионерский галстук, найденный монахами монастыря.

Наступление было настолько стремительным, что жители окрестных деревень не успели ощутить ни тяжести боёв, ни того, как всё произошло, хотя сельчане заранее вырыли окопы в лесу, ожидая кровопролитных боёв, но их опасения не оправдались. Освободители продвигались очень быстро, не давая выгореть домам. Их оперативность спасла деревни от разрушения. В 1944 году СНК БССР издал постановление №40 от 14 февраля о необходимости организации специальных детских домов и детских приёмников-распределителей для принятия детей воинов Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких оккупантов. В соответствии с этим постановлением исполнительным комитетом Могилёвского Совета депутатов было принято решение об организации такого рода детских учреждений на всей территории Могилёвской области. А 20 марта 1944 года в Пустынках открылся специальный детский дом на 250 мест, который просуществовал до 1961 года.

Пустынский монастырь посещают бывшие воспитанники детского дома. Они хранят воспоминания о прожитых годах здесь, о педагогах, которые их учили.

Валентина ТИМАШКОВА, старший научный сотрудник,

Юлия ФРОЛОВА, методист по охране историко-культурного наследия УК «Мстиславский районный историко-археологический музей».