Драчковский сельский исполнительный комитет и Драчковский сельский Совет депутатов выносят на общественное обсуждение жителей Драчковского сельсовета вопрос об упразднении населенного пункта Побратимовка, расположенного на территории Драчковского сельсовета Смолевичского района Минской области.

Хутор Побратимовка находиться в зоне минимальных расстояний газопровода «Ямал-Европа».

Упразднение населенного пункта Побратимовка вызвано необходимостью обеспечения безопасного функционирования магистрального газопровода в соответствии с требованиями законодательства об охране магистральных газопроводов и режима их использования.

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь», в редакции Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года, граждане в сфере административно-территориального устройства вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Мнения граждан при решении вопроса упразднения населенного пункта Побратимовка принимаются в письменной форме по адресу: аг. Драчково, ул. Центральная,19В, а также в электронной форме на адрес: dr@smolevichi.minsk-region.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Учет мнения граждан будет осуществляться в течение месяца с 8 октября по 8 ноября 2018 года.