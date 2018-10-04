|
Лукашенко рассказал, как воспитывал своих трех сыновей
05.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию. Александр
«Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших, белорусских, славянских традиций, исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал», – поделился Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента Беларуси, ему время от времени приходилось использовать ремень в целях воспитания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)