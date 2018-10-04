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Лукашенко рассказал, как воспитывал своих трех сыновей

05.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию. Александр Лукашенко рассказал, как воспитывал своих трех сыновей, передает «МИР 24».

«Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших, белорусских, славянских традиций, исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал», – поделился Лукашенко.

В законопроекте много новых норм. Например, если ребенку не дали карманных денег —  это «экономическое насилие». Заставили убирать игрушки или поставили в угол — тоже будет считаться насилием. При этом супругов не разделяют на мужа и жену, а называют просто «партнеры». Документ не один месяц бурно обсуждают в обществе. 

Законопроект о противодействии домашнему насилию разрабатывало Министерство внутренних дел. Александр Лукашенко считает, что этим должны заниматься представители органов власти на местах, общественные организации и Администрация Президента.



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По словам президента Беларуси, ему время от времени приходилось использовать ремень в целях воспитания.
 
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