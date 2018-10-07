Участники конкурса «Брось себе вызов» придерживались полезной привычки в течение 30 дней — а потом рассказывали, что из этого получилось. GO.TUT.BY благодарит всех, кто поддержал идею, и предлагает читателям выбрать лучшую историю.



Фото: unsplash.com

Голосование начинается в полдень 8 октября и продлится до полудня 11 октября. Выбирать понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 7 октября 2018 года (включительно). Отдать свой голос можно только за одного участника.