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Выбирайте победителя конкурса "Брось себе вызов"

08.10.2018 11:58 — Разное | Tut.by  
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Участники конкурса «Брось себе вызов» придерживались полезной привычки в течение 30 дней — а потом рассказывали, что из этого получилось. GO.TUT.BY благодарит всех, кто поддержал идею, и предлагает читателям выбрать лучшую историю.


Фото: unsplash.com

Голосование начинается в полдень 8 октября и продлится до полудня 11 октября. Выбирать понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 7 октября 2018 года (включительно). Отдать свой голос можно только за одного участника.

 
 
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GO.TUT.BY благодарит всех, кто поддержал идею, и предлагает читателям выбрать лучшую историю.
 
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