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В РЖД опровергли информацию о дебоше Кокорина и Мамаева в "Сапсане"
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не устраивали дебоша в «Сапсане» на пути из Санкт-Петербурга в Москву ночью накануне, 8 октября.
— Это был рядовой рейс. Никто не арендовал «Сапсан». Пассажиры ехали совершенно спокойно. Футболисты ехали вместе со всеми в одном вагоне. РЖД не имеет никаких претензий к футболистам. Информация, которая сейчас публикуется в СМИ, не соответствует действительности, — цитирует заявление пресс-службы РЖД
Ранее сообщалось, что после воскресного матча «Зенит» — «Краснодар» Кокорин и Мамаев
8 октября утром
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником
По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не устраивали дебоша в "Сапсане" на пути из Санкт-Петербурга в Москву ночью накануне,...
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