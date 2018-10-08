Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не устраивали дебоша в «Сапсане» на пути из Санкт-Петербурга в Москву ночью накануне, 8 октября.



Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Это был рядовой рейс. Никто не арендовал «Сапсан». Пассажиры ехали совершенно спокойно. Футболисты ехали вместе со всеми в одном вагоне. РЖД не имеет никаких претензий к футболистам. Информация, которая сейчас публикуется в СМИ, не соответствует действительности, — цитирует заявление пресс-службы РЖД «RT на русском» .

Ранее сообщалось, что после воскресного матча «Зенит» — «Краснодар» Кокорин и Мамаев арендовали вагон поезда «Сапсан» , где во время поездки вели себя неподобающим образом, в связи с чем РЖД обратились к следователям, занимающимся рассмотрением инцидентов с участием футболистов с целью добиться их наказания.

8 октября утром во время инцидента в кофейне на северо-западе Москвы пострадал Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновником футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, гражданина Беларуси Виталия Соловчука. Он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».