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Белорусский рубль "восстает из пепла"
В среду торги на бирже в Минске завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Валютная корзина подешевела сразу на 0,18%.
Курс доллара упал на 0,0084 рубля до 2,1453 BYN/USD. Сегодня доллар второй раз подешевел, а до этого была серия из 11 последовательных повышений, за время которой он успел подорожать почти на 8 копеек.
Курс евро снизился на 0,0088 рубля до 2,4623 BYN/EUR. Евро, как и доллар, дешевеет ворой раз подряд и оказывается на минимуме за 8 дней.
Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0003 рубля до 3,2417 BYN/100 RUB. Вчера рубль РФ показал рост почти на две копейки.
Россия
Доллар и евро продолжили дешеветь и на торгах Московской биржи. Этим воспользовался Центробанк России и понизил их официальные курсы на завтра:
курс доллара упал на 22 копейки до 66,1832 USD/RUB;
курс евро снизился на 14 копеек до 76,0710 EUR/RUB.
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В среду торги на бирже в Минске завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Валютная корзина подешевела сразу на 0,18%.
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