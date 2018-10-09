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Белорусский рубль "восстает из пепла"

10.10.2018 14:11 — Разное | Партизан  
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В среду торги на бирже в Минске завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Валютная корзина подешевела сразу на 0,18%.

Курс доллара упал на 0,0084 рубля до 2,1453 BYN/USD. Сегодня доллар второй раз подешевел, а до этого была серия из 11 последовательных повышений, за время которой он успел подорожать почти на 8 копеек.

Курс евро снизился на 0,0088 рубля до 2,4623 BYN/EUR. Евро, как и доллар, дешевеет ворой раз подряд и оказывается на минимуме за 8 дней.

Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0003 рубля до 3,2417 BYN/100 RUB. Вчера рубль РФ показал рост почти на две копейки.

Россия

Доллар и евро продолжили дешеветь и на торгах Московской биржи. Этим воспользовался Центробанк России и понизил их официальные курсы на завтра:

курс доллара упал на 22 копейки до 66,1832 USD/RUB;
курс евро снизился на 14 копеек до 76,0710 EUR/RUB.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В среду торги на бирже в Минске завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Валютная корзина подешевела сразу на 0,18%.
 
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