Курс доллара упал на 0,0084 рубля до 2,1453 BYN/USD. Сегодня доллар второй раз подешевел, а до этого была серия из 11 последовательных повышений, за время которой он успел подорожать почти на 8 копеек.





Курс евро снизился на 0,0088 рубля до 2,4623 BYN/EUR. Евро, как и доллар, дешевеет ворой раз подряд и оказывается на минимуме за 8 дней.





Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0003 рубля до 3,2417 BYN/100 RUB. Вчера рубль РФ показал рост почти на две копейки.





Россия





Доллар и евро продолжили дешеветь и на торгах Московской биржи. Этим воспользовался Центробанк России и понизил их официальные курсы на завтра:





курс доллара упал на 22 копейки до 66,1832 USD/RUB;

курс евро снизился на 14 копеек до 76,0710 EUR/RUB.