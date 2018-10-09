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Кредитный рейтинг Беларуси вырос: хорошо это или плохо?
– Подтверждение кредитного
Благоприятным является то, что ситуация не ухудшилась и рейтинг Беларусь остается на прежней позиции. Однако фактор отсутствия изменения процента по внешним заимствованиям для Республики Беларусь превышает плюсы от стабильности.
На фоне повышения процентной ставки ФРС США и роста доходности американских государственных облигаций у инвесторов растет интерес к доллару США и трежерис.
Справка Myfin.by
Трежерис – обобщенное название долговых обязательств правительства США.
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Агентство Standard and Poor s Global Ratings (S P) на прошлой неделе подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В .
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