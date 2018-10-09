Кредитный рейтинг Беларуси вырос: хорошо это или плохо?



Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

– Подтверждение кредитного рейтинга для Беларуси на уровне «В» имеет две стороны медали.

Благоприятным является то, что ситуация не ухудшилась и рейтинг Беларусь остается на прежней позиции. Однако фактор отсутствия изменения процента по внешним заимствованиям для Республики Беларусь превышает плюсы от стабильности.

На фоне повышения процентной ставки ФРС США и роста доходности американских государственных облигаций у инвесторов растет интерес к доллару США и трежерис.

Справка Myfin.by

Трежерис – обобщенное название долговых обязательств правительства США.