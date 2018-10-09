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Наводнение на Майорке: последствия катаклизма в 9 фото
Новости Испании. Жертвами масштабного наводнения на Майорке стали по меньшей мере 9 человек. Еще шестерых пропавших без вести разыскивают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На некоторых дорогах острова перекрыто движение. Из-за непогоды произошел масштабный сбой в поставке электричества. К ликвидации последствий стихии привлечены сотни сотрудников экстренных служб.
Правительство Балеарских островов собирается на экстренное заседание. Предполагается, что в связи с многочисленными жертвами в автономном сообществе объявят трехдневный траур.
За последние 20 лет стихийные природные катаклизмы унесли жизни 1 миллиона 300 тысяч человек.
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Новости Испании. Жертвами масштабного наводнения на Майорке стали по меньшей мере 9 человек. Еще шестерых пропавших без вести разыскивают спасатели, сообщили в...
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