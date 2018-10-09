Наводнение на Майорке: последствия катаклизма в 9 фото

Новости Испании. Жертвами масштабного наводнения на Майорке стали по меньшей мере 9 человек. Еще шестерых пропавших без вести разыскивают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На некоторых дорогах острова перекрыто движение. Из-за непогоды произошел масштабный сбой в поставке электричества. К ликвидации последствий стихии привлечены сотни сотрудников экстренных служб.





Правительство Балеарских островов собирается на экстренное заседание. Предполагается, что в связи с многочисленными жертвами в автономном сообществе объявят трехдневный траур.





За последние 20 лет стихийные природные катаклизмы унесли жизни 1 миллиона 300 тысяч человек.