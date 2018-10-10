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По жизни вместе

11.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Сотрудники отдела загса райисполкома продолжают районную акцию «Счастливы вместе» в рамках Года малой родины. 4 октября участники акции посетили юбилейные пары из Долгопольского сельсовета.

К районной акции присоединились работники автоклуба ЦТКиНТ и райорганизация «Белая Русь». Поздравления принимали семьи из аг. Долгополье и Селище. 

На протяжении 2018 г. отделом загса совместно с сельскими советами запланировано посещение и поздравление семейных пар, у которых этот год стал юбилейным со дня бракосочетания, в сельских населенных пунктах района.

  Районная акция направлена на содействие укреплению института семьи и семейных ценностей, поднятие престижа семьи и брака. 

По жизни вместе

Подробнее читайте в №77  от  09.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 
 
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Сотрудники отдела загса райисполкома продолжают районную акцию «Счастливы вместе» в рамках Года малой родины. 4 октября участники акции посетили юбилейные пары...
 
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