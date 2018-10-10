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Составлен рейтинг цен на бензин в мире. Какое место заняла Беларусь?

11.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Составлен рейтинг цен на бензин в мире. Какое место заняла Беларусь?

В мировом рейтинге цен на бензин Беларусь находится на 23-м месте. Всего в списке представлено 164 государства, где средний показатель стоимости топлива составляет 0,68 доллара за литр.

Соответствующая информация опубликована на портале Globalpetrolprices.com. По сведениям, приведенным на сайте, в Беларуси средняя цена за литр бензина составляет 0,68 долларов. В частности, АИ-92-К5-Евро стоит 1,38 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,46 рублей, АИ-98-К5-Евро – 1,67 рублей, дизель – 1,46 рублей.

У наших соседей стоимость бензина выше. Например, в Украине за литр топлива предлагается заплатить 1,18 долларов, в Польше – 1,36 долларов, в Литве – 1,37 долларов,  в Латвии – 1,50 долларов. Лишь в России показатель находится на уровне 0,68 долларов.

А вот самый дешевый бензин продается в Венесуэле – там литр топлива стоит всего 0,01 долларов. Дороже всех за бензин платят греки – 2,21 доллара за литр.

 

Белновости.

 
 
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Всего в списке представлено 164 государства, где средний показатель стоимости топлива составляет 0,68 доллара за литр.
 
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