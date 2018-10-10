Бабич: сочинские поручения президентов Беларуси и России выполнены

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Поручения Лукашенко и Путина, данные ими 21 сентября в Сочи, выполнены в полном объеме, и часть из них будет документально закреплена в Могилеве на Форуме регионов двух государств.

Об этом заявил сегодня посол России в Беларуси Михаил Бабич, передает БЕЛТА .

В частности, в Могилеве подписаны балансы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

«Вчера были подписаны балансы поставок нефтепродуктов в Беларусь», — сказал Бабич. На просьбу рассказать о сути данных договоренностей, дипломат сказал, что «об этом все расскажут президенты».

Вместе с тем Михаил Бабич подтвердил, что бюджет Беларуси в дальнейшем будет получать пошлины от «перетаможки» 6 миллионов тонн российской нефти.

«Договоренности в этой части продолжают действовать», — заявил посол.