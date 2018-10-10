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"Готовимся к давлению и готовим тактические сюрпризы". Люксембург будет играть с Беларусью на победу

11.10.2018 21:01 — Разное | Tut.by  
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В десяти последних матча сборная Люксембурга проиграла лишь дважды, а в последних четырех поединках не пропустила и после двух туров в Лиге наций лидирует в группе D2. Главный тренер люксембургцев Люк Хольц связывает успехи команды с псхологическим ростом команды и вкладом люксембургских клубов в развитии футбола, а в пятницу, 12 октября, он готов сыграть на победу в матче против Беларуси еще раз. Успешный опыт у Хольца есть.


Фото: Reuters

— Люк, с какой целью вы приехали в Беларусь?

— Не знаю, зачем приехали вы, а мы приехали, потому что завтра в 21.45 у нас здесь матч.

— Собираетесь ли вы сыграть в нем на победу?

— Да, конечно. Мы очень хорошо стартовали в Лиге наций. С психологической точки зрения предстоящий матч очень важен для нас. Будем стараться играть только на победу, но и другой результат не станет для нас большой трагедией.

— Каков тактический план?

— Мы будем действовать по ситуации. Если вы помните, когда мы играли с Беларусью два года назад, у нас были большие проблемы с составом. Много игроков было травмировано, затем в матче удалили нашего футболиста. И тем не менее благодаря коллективному духу и настрою мы смогли тогда показать хороший результат (1:1). Да и в целом в последние полгода мы выступаем неплохо. Находимся в такой ситуации, когда можем подготовить для соперника тактические сюрпризы, и готовимся к давлению на нас со стороны Беларуси в скором поединке.

Так вышло, что нам и команде Беларуси не нужно тратить много времени на изучение друг друга. Мы регулярно встречались в последних отборочных кампаниях и достаточно хорошо знаем друг друга.

— Был ли тот матч двухлетней давности с Беларусью ключевым для дальнейшего роста команды?

— В тот раз с точки зрения психологии мы выглядели хорошо, но не хватало игровых связей. За последние восемнадцать месяцев наша команда продемонстрировала прогресс в этом смысле, что нашло отражение в результатах.

— Каково вашей команде в роли лидера группы D2?

— Турнир достаточно короткий, стартовал всего месяц назад. Да, в настоящее время мы имеем небольшое преимущество над сборной Беларуси, но нам еще дважды предстоит сыграть с этой командой. Думаю, что именно в наших личных встречах будет решаться, кто выиграет группу.

Повторюсь, что простых матчей не бывает, что показал наш визит в вашу страну два года назад. Мы были в очень непростой ситуации, но проявили характер. Знаю, что у белорусов тоже хорошая команда, но мы будем сражаться. Выйдем на поле с хорошим настроем. И, знаете, для меня важнее даже не результат завстрашней встречи, а игра моей команды. Как показывает практика, когда есть хорошая игра, то вместе с тем приходит и результат.

— Верно ли, что время адвокатов и банкиров в сборной Люксембурга прошло, и теперь это команда профессионалов?

— Наши последние результаты — плод усилий по развитию футбола, игроков и инфраструктуры, которые прилагают клубы в Люксембурге. У нас появляется все больше профессиональных клубов, больше игроков выступает в сильных лигах Франции, Германии и есть даже игрок из чемпионата России. Наши футболисты стали сильнее как с точки зрения индивидуального мастерства, так и с точки зрения психологии. Мы чувствуем себя более уверенными в себе.

— Что значит для футбола в Люксембурге выход «Дюделанжа» в групповую стадию Лиги Европы?

— Прежде всего, это хорошо для самого клуба. Но как тренера национальной команды, меня больше волнует выступление люксембурских футболистов.

— Люк, действительно ли предстоящий матч станет для вас 75-м у руля сборной Люксембурга?

— Наверное, я не удялял этому моменту внимания. Мои мысли сейчас о другом. И вообще меня волнует больше то, чтобы команда набирала очки, а не статистика. Теперь буду знать, что это будет мой 75-й матч.

— Предусмотрены ли подарки по такому случаю?

— Этот вопрос нужно задать президенту нашей федерации футбола. Я об этом даже не думаю.

Напомним, что 8 октября сборная Беларуси по футболу приступила к учебно-тренировочному сбору по подготовке к играм против Люксембурга и Молдовы в Лиге наций, которые состоятся на минском стадионе «Динамо» 12 и 15 октября и начнутся в 21.45 по белорусскому времени.

Положение после двух туров в группе D2: Люксембург — 6 очков, Беларусь — 4 очка, Молдова — 1 очко, Сан-Марино — 0 очков.

 
 
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Главный тренер люксембургцев Люк Хольц связывает успехи команды с псхологическим ростом команды и вкладом люксембургских клубов в развитии футбола, а в пятницу, 12...
 
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