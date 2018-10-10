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Из эфира ОНТ вырезали слова политолога Мельянцова об информационных диверсиях со стороны России

11.10.2018 20:33 — Разное | Партизан  
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В эфире ОНТ 8 октября вышла передача «Наша жизнь», посвященная вопросам безопасности. Ведущим был Дмитрий Бочков. В качестве одного из гостей в студию пригласили политолога Дениса Мельянцова.

В окончательном варианте передачи, который вышел на телеканале, не было ничего из того, что Мельянцов говорил об информационных атаках на Беларусь со стороны России.

«Речь шла о том, что пропаганда и информационные диверсии у нас не только со стороны Запада и польского пропагандистского канала «Белсат», о чем говорил ведущий (и с чем я согласен), а еще и со стороны наших восточных союзников.

Вспомним хотя бы фейковую новость о переброске на территорию Беларуси для участия в учениях Запад-2017 подразделений 1-й танковой армии, которую российское Минобороны до сих пор не сняло с сайта, или взлом твиттер-аккаунта заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова, за которым явно тянется российский парашют», — отметил Мельянцов.


В комментарии «Нашей Ніве» Денис Мельянцов отметил, что он впервые принимал участие в передаче в таком формате. В том политическом ток-шоу, которое вел Вадим Гигин в последние годы, не подвергались цензуре даже самые жесткие высказывания. Ранее о цензуре в программе Бочкова заявлял лидер Партии БНФ Рыгор Костусёв.

Также Мельянцов отметил еще один момент, который относится к обороноспособности нашей страны:

«Не называя имен. У руководящего состава департамента международного военного сотрудничества Минобороны — личные адреса на mail.ru, у некоторых советников и руководителей секторов Государственного секретариата Совета безопасности — на рамблере и mail.ru, у дипломатов посольства Беларуси в Великобритании — на mail.ru.

Это анализ лишь малой части имеющихся у меня визиток. Страна, которая претендует на роль «дипломатического хаба» и «переговорной площадки» должна хотя бы немного следить за сетевой гигиеной своих ответственных лиц», — отмечает Мельянцов.

 
Теги: Новости
 
 
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В эфире ОНТ 8 октября вышла передача «Наша жизнь», посвященная вопросам безопасности. Ведущим был Дмитрий Бочков. В качестве одного из гостей в студию пригласили...
 
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